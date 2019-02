¿Nos volen?

En tal de saber més i traure millor suc de les qüestions, be està preguntar de bestreta. ¿Qui ha de voler-nos? Me pot respondre l'amable llector. I dic: als valencians, tots aquells que nos demanaren el vot. Perque ara dubtem d'haver-los donat l'opció i que nos governen. Majorment nos trobem despagats. Estan debatent els presuposts i comprovem que no pintem fava en Madrit. Que en Europa nos deixen a soles en el tema de la taronja i que Barcelona pot chulejar-nos a plaer, sumar-nos quan interesse i anular-nos sempre.

En primàries o terciàries, en candidats definits i en els que hagen de posar rostre als cartells despusdemà, hauríem de palpar i assegurar que el voler dels que manen, eixe que nos prometran en campanya, és per als valencians, en sa verdadera mida, social, econòmica, emotiva, identitària, històrica i de pervindre. ¿Perqué presuponen dedicar tant o quant, per eixemple en el corredor mediterràneu? En acabant lo realment dut a terme de 300 millons seran 147; i segons LAS PROVINCIAS «el desfase se repite todos los años». Sempre hi ha alguna excusa per a fofar-nos l'inversió aparaulada i gastar lo dotat ¿en tapar forats d'amics, no prevists? En estes qüestions de rebaixa de lo dit a lo fet, l'alcaldia de Valéncia es cobrix de... glòria, no realisant ni la mitat de lo compromés, ¿manca de diners mal calculada o de gestió relentisada a cosa feta, per a subvencionar «accions culturals» d'identitat forana, carrils destorbadors...?

¿Qué passaria si el 50% no dic més dels llauradors, farts de posar diners i seguir treballant els tarongers, decidiren arrancar els arbres i fer carbó de la llenya? Més traurien, per lo manco estalviar al pròxim any l'esporgar, rec, solfatades... perque ya son massa els marros i lo d'enguany ¡¡massa!!: no trobar lloc a on vendre mandarines.