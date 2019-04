Lo que som i volem

Per qué? -pregunte i per això sí que accentue en valencià, sense obrir la é- escriuen «per què» en accent obert i com si preguntaren, els qui amenacen desencaixonada el dia 13, accionant cultura... i ho fan en catalino. En un ahir 'siglo valenciano' s'amaguen en boira, pero acosten al mole únic escrit, inventat per Pompeu Fabra i empeltat ací en el 32. Acientíficament s'ensenya com a valencià, per a no espantar al personal. La tàctica ya centenària, ensomiant el trencament territorial que fagocita a Valéncia, obra en la política i reescriu l'història, documenta el dia a dia, baix unes consignes clares, pero silents: allà a on diu o deu dir-se valencià, se suprimix o substituïx per català i quan això espante, se rebaixa de substantiu a calificatiu, per a confiar al personal. Al principi de la transició, en fortes campanyes i amagant-se baix capa democràtica, pensaren que tenien guanyada la partida i, des de l'estètica i el sentiment, entropeçaren en la Senyera. Pero en la llengua ya vegem cóm estem. Inclús han canviat els tripartits el nom valencià de la mare i manen que s'escriga en català 'è' i no 'é'. I tenen la barra de dir que són fantasmes lo que veu qui s'atrevix a denunciar-ho, i que en temes idiomàtics no hi ha cap de problema. Clar, si seguim engolint el contrafur substituint la llengua valenciana, rebatejant als clàssics, deformant inclús la fonètica i el nom de Valéncia... cap. Pero la bona gent, quan veu que la llengua és l'excusa per a engolir-nos en un futur polític, quan res importa trencar l'història pel supremacisme, deurà preguntar-se si a trenta o xixanta dies hi haurà trellat per a tornar al solc. Lo primer deuria ser la suma, no la divisió, lo segon la confiança ilusionada en que el futur està en ser lo que som: majors d'edat i no criats servils a tramontana i ponent, ya que per llevant tenim la mar oberta. L'accent ya denúncia.