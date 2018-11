LA VOLADURA DEL SISTEMA

Primero fue la política por culpa de los políticos. El ejercicio de la función pública quedó totalmente desacreditado a ojos de los españoles ante la cascada de casos de corrupción, a veces para sostener a los partidos y otras tantas para enriquecimiento particular de los delincuentes implicados. En el imaginario colectivo se estableció la idea de que dedicarse a este cometido era propio de mangantes, de personajes sin escrúpulos que fuera de los hemiciclos no serían capaces de prosperar ni de hacer carrera. De un único disparo, el Poder Ejecutivo y el Legislativo habían sido abatidos. Luego le llegó el turno a la banca, tanto a la privada como, especialmente, a las cajas de ahorros, hundidas por la codicia y la irresponsabilidad de los políticos. Algunas entidades tuvieron que ser rescatadas con el dinero de todos porque sufrían un agujero en sus cuentas que estaba directamente relacionado con muchos de los casos de corrupción que implicaban a concejales, consellers, diputados, asesores... Seguidamente fue la hora de la monarquía, del Jefe del Estado, que hasta entonces gozaba de un prestigio que se evaporó entre los escándalos de Corinna y la cacería en Botsuana y que le obligó a abdicar y a dar paso a su hijo, Felipe VI, que soporta estoicamente la hipoteca reputacional de su padre. Vino luego la hora del modelo territorial, la España de las autonomías, que había garantizado paz y prosperidad en libertad hasta que cada región se intentó transformar en un Estado en pequeñito y una de ellas, Cataluña, desafió abiertamente al Gobierno, a las leyes, a la Constitución, a los jueces, a las Fuerzas de Seguridad y al mismísimo Rey de España. De lo poco que se mantenía a salvo destacaba el Poder Judicial, garante de derechos y libertades, dique frente a la corrupción, independiente y profesional pese a su alarmante carestía de medios humanos y técnicos. Y de repente, el Tribunal Supremo decidió que había llegado la hora de sumar a los jueces a la barra libre del desprestigio. Así que a estas alturas apenas las Fuerzas Armadas y las de Seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional) aguantan el chaparrón, la gota fría que amenaza con inundar toda la estructura del Estado, los cimientos del sistema, la base del régimen construido a partir de la Transición y la Constitución de 1978. Me gustaría pensar que un Putin cualquiera maneja los hilos de lo que parece una conspiración en toda regla contra la estabilidad de España, su régimen de libertades, su democracia, su economía de mercado y sus instituciones pero mucho me temo que los actores protagonistas de la tragedia han sido o están siendo los propios españoles, sus políticos, banqueros, gerifaltes locales, jueces y hasta reyes eméritos que con mucho empeño han decidido poner todo de su parte para dinamitar el sistema.