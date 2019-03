Esas voces

La voz de Theresa May el martes en los Comunes era una voz derrotada, rota. Cuando es normal también me gusta. Aunque menos que la de Thatcher. Prefiero las voces femeninas. Hasta en la ópera. Más la de Victoria de los Ángeles que la de Dietrich Fischer-Dieskau. Siendo ambas sublimes. Las de otras dos mujeres funcionarían como método de tortura. Una grabación donde sólo se escucharan las voces de Irene Montero y Rocío Monasterio. Qué tonitos. Hay un libro de George Eliot titulado 'Las novelas tontas de ciertas damas novelistas'. El tonito tonto de ciertas damas políticas. Y no entro en el fondo (este sistema económico es incompatible con la vida, dice Montero; por eso va a tener otro hijo, para que se fastidie y sufra). La voz de Monasterio, esa señora que parece que siempre venga de ganar el Master de Augusta, está entre el Gallo Claudio y una jefa de la Sección Femenina en los años 60. La de la otra... Podían hacerse un May.