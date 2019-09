Vive en paz

Nos cuestionamos sobre la paz? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para conseguir un mundo con más paz?

Y, sin embargo, alguno de nosotros, en nuestras fantasías juveniles, hasta pensó en salvar al mundo y alcanzar una paz duradera en él de forma que hasta los extraterrestres tuvieran envidia de nosotros.

Más temprano que tarde, fuimos percibiendo que esa tarea era inviable sacarla adelante y reducimos su ámbito: ¿y si me conformo con conseguir la paz en mi país? Ufff... pero es que se trata de España... ya sabes de donde procedemos... Es que nos gusta guerrear...

Bueno, es demasiado ambicioso y además no me gusta trabajar como político... Me conformaré con ser el 'hombre bueno' (o mujer buena) que consiga la paz familiar...

Esto me recuerda a mi madre que ante las tensiones familiares que en ocasiones mi padre introducía, ella desde su paz interior, su sensibilidad y su amor conseguía calmar las aguas y suavizar la interrelación entre unos y otros en la familia.

Pero tampoco es una tarea fácil.

Y entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en apoyo a la paz?: sin duda, comenzar o insistir en 'trabajarnos' de adentro a afuera. Buscar nuestro ser, nuestro 'ir siendo' en equilibrio, aunque de vez en cuando tengamos tropezones y nos auto culpemos y flagelemos demasiado.

Si queremos ser embajadores de paz, expandidores de ese estado de bienestar compartido, comencemos por crear la paz adentro de nosotros. Aceptándonos, respetándonos, amándonos. No desde nuestro ego sino desde nuestro ser, que es consciente de que sólo 'es' haciendo lo mismo con los demás.

Presta atención a los demás y a ti mismo. Comienza a practicar la paz cuidando y curando a otros y sintiéndote cuidado y curado por ellos.

¡Atrévete, se creador de paz buscando tu sentido de vida y siendo fiel a él!

El lema de la Fundación por la Justicia es: 'Queremos La Paz, trabajamos por la Justicia'. Y apadrinamos la 'Oficina para la Paz' en Cartagena de Indias (Colombia).

¡Confía en ti!