Ha reaparecido Mariano Rajoy para volver a decir «viva el vino», como en 2007 en Ciudad Real. En España nos acordamos de estos discursos igual que en EE UU del de Gettysburg. Fue el señor registrador a la Feria de la Vendimia de Leiro, en Orense, a dar el pregón. De política ni pío. Se escaqueó. Sólo en el pregón. Los cosecheros «saben que el buen fruto sólo llega después de un gran esfuerzo». Habló de la prudencia y la paciencia frente a «otros que no la conocen». Sigue. «Virtudes que ojalá estuvieran más presentes en las vidas de todos». Y remató: «Por si acaso alguien cree que me refiero a alguien, tengo que decir que tienen razón». Antonio Arco entrevistaba ayer a Lourdes Méndez (antes diputada del PP, ahora de Vox). Avisaba de que su partido va a defender la unidad de España: «¡Tiene delito que el señor Rajoy nos hiciera vivir un golpe de Estado en directo!». ¡Viva el vino! Y que sea mejor que lo que tenemos... O lo que no tenemos.