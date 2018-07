Los viudos del PP La prioridad es restañar las heridas. El PP siempre lo hace mejor que la izquierda cuando se trata de ir todos a una MARÍA JOSÉ POU Sábado, 21 julio 2018, 11:35

Si hay alguien en el Partido Popular que no aspira a nada en el futuro ésa es Ana Pastor. Solo una persona libre de aspiraciones es capaz de decirle a Rajoy en público y en plena guerra entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado que ha sido «el mejor presidente del PP». Eso es libertad de criterio y no lo de Feijóo. Lo dice una exministra de Aznar y de Rajoy, ergo no se le ve muy próxima al gran gurú de los populares que no solo gobernó el partido y lo llevó al éxito tras la salida de su fundador sino que puso al propio Rajoy al frente de él.

Decirle eso al expresidente, del que ya no se va a sacar nada y cuyo legado parece ser un problema para buena parte de los que aspiran a seguir mandando en el partido, es apartarse definitivamente de la primera línea. Quizás es una valoración justa y nadie mejor que los miembros del PP para saberlo, pero no corren buenos tiempos para la reivindicación del defenestrado. Sobre todo porque el líder hacia el que los analistas miran en las últimas horas es Pablo Casado quien, con tal de ganar, se postula como el cambio. Es mera pose porque en el fondo su renovación es una vuelta a dos casillas más atrás. A Aznar, concretamente. Lo curioso es que se reivindique para el futuro rodeado en un asador con el pasado 'marianista'. O bien los exministros de Rajoy con los que posó eran aznaristas vestidos con piel de cordero, lo que ya de por sí resulta preocupante, o bien han cambiado la chaqueta -y todo el armario- con más rapidez que Fernando Alonso cambia de ruedas en boxes. En cualquier caso parecen poco de fiar. Seguramente no pasa de ser una estrategia de marketing político para posicionarse en un punto distinto al de Soraya Saénz de Santamaría. Si ella se presenta como 'la heredera', él tiene que desmarcarse de la herencia. Aunque se rodee de los viudos. Otra cosa es que diferenciemos la 'era Mariano' y la 'era Soraya' como si fueran dos cosas distintas. O como si, en realidad, no hubiera existido más que la segunda y el 'presidente' hubiera sido, todo este tiempo, más ella que él. En ese caso la 'traición' de los exministros parecería menor pero la pregunta sería entonces: ¿cómo pudo funcionar ese gobierno con tanta división interna?

Suceda lo que suceda este fin de semana, la prioridad es restañar las heridas. El PP siempre lo hace mejor que la izquierda cuando se trata de ir todos a una. Visto lo visto estos días, con pizzas y asadores o vídeos envenenados por doquier, habrá que concluir que lo logrado no era la unidad sino el cierre de filas, que no es exactamente lo mismo. En cualquier caso, les ha funcionado bien hasta el momento: laminaron a la democracia cristiana, mantuvieron callada a la extrema derecha, permitieron la salida de algunos pesos pesados como Rita Barberá o Ignacio Gil Lázaro o apartaron a algunos molestos como Jaime Mayor Oreja o María San Gil. Cuando se ponen, saben unirse. O, al menos, callarse.