Podemos quiere que la exhumación de Franco sea a la vista de todos, nada de discreción, nada de hacerlo a las dos de la madrugada. Quieren la foto, quieren autobombo, marketing, que se vea lo que han conseguido: que lo que ellos llaman sistema democrático ha expulsado al dictador (Errejón dice que no le gusta hablar de izquierda sino de fuerzas democráticas o fuerzas progresistas). No ocultan la intención propagandística. Todo esto lo explican en el informe 'De un Valle de Lágrimas [que hay que ser cursi] a un Valle de Memorias. Bases para un proyecto de futuro sobre el Valle de los Caídos'. Por su parte, las enmiendas del PSOE a la Ley de Memoria Histórica pretenden que Franco no vaya a un lugar de acceso al público y donde pueda ser enaltecido. No lo dirán pero a Podemos le encantaría que Franco estuviera en La Almudena. Marketing. Contaminando el Palacio Real. El Rey constitucional, próxima pieza, es para ellos heredero del dictador.