El viraje al centro del PP

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el líder del PP, Pablo Casado, escenificaron el sábado en una romería en O Pino (A Coruña) un pretendido «giro al centro». Previamente, Casado ya se había referido al PP como partido de centro-derecha, algo que no hizo en toda la pasada campaña electoral, y hasta se atrevió a referirse a Vox como una formación de extrema derecha, lo que ha irritado a los dirigentes de este partido y ha puesto en apuros a Juanma Moreno en Andalucía.

Sin embargo, en su discurso gallego, Casado dio muestras de no haber entendido gran cosa de la cuestión catalana, que ha sido clave en su derrota: criticó a la Fiscalía por abrazar la tesis 'sanchista' de que Puigdemont, Comín y Ponsatí pueden presentarse a las elecciones europeas porque, al no haber sido condenados, mantienen el derecho al sufragio activo y pasivo. Una evidencia constitucional que el Supremo ha confirmado, más allá de la tesis de una parte de la Junta Electoral Central. Además, Casado está a punto de ver descalificado su proyecto de aplicar «un 155 permanente» ya que 'La Vanguardia' anticipaba este domingo que el Tribunal Constitucional, que se dispone a avalar la aplicación del art. 155 C.E. por el Gobierno de Rajoy en 2017, va a acotar su aplicación a hechos graves, exigiendo la acreditación de una causalidad fundada.

La colosal derrota de Casado, que contrasta con el aceptable resultado del PSOE, significa que el electorado no le ha acompañado en la tesis de que el problema catalán ha de resolverse por la vía dura de la laminación del autogobierno, la imposición del castellano como lengua vehicular en la escuela, etc. Si no hay rectificación en esta cuestión vital, la más importante que se dirimía el 28-A, no hay viraje al centro.

De cualquier modo, si Casado quiere que se aprecie un cierto desplazamiento de su posición hacia parajes más moderados, deberá empezar por hacer caso al vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla León, José Antonio de Santiago Juárez, quien ha aconsejado al presidente de su partido «menos Aznar y menos FAES y más Herrera y más Feijóo».

Por otro lado, el joven dirigente popular debería entender que el insulto no es un activo político en democracia: Casado ha pasado de crucificar verbalmente a Sánchez y a Iglesias, a hacer lo propio con Rivera y Abascal. Además, la ubicación de un partido es siempre en relación al resto, pero ante el electorado cuentan mucho las propuestas y los proyectos de futuro. Y suenan muy a hueco las promesas genéricas de «bajar todos los impuestos». En definitiva, cambiar de posición no es un simple movimiento a la vista de todos: para ser creíble, requiere gestos bien argumentados, discursos solventes y actitudes convincentes que, por ahora, están muy lejos de haberse producido.