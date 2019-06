Violencia de género, ¿hasta cuándo?

Más de treinta mil mujeres son víctimas de violencia de género en nuestro país según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Un drama devastador que encima no deja de crecer en los últimos cinco años. El goteo de casos es tan constante que parece habernos anestesiado el corazón y hasta la vergüenza. Con esta espada de Damocles que tienen muchas mujeres sobre la cabeza se hace menos tolerable que las administraciones públicas, todas, no estén ya revisando protocolos, leyes, procedimientos, competencias, servicios de asistencia y cuantas medidas tienen que ver con esta lacra.

Reconocer que estamos ante un problema con muchas aristas y de compleja solución no justifica el adormecimiento que a veces se vislumbra. En violencia de género trabajan a diario muchos y muy buenos profesionales pero parece que no es suficiente. Si con todo lo que se hace las víctimas no paran de crecer tal vez cabría preguntarse si no habremos equivocado la estrategia y deberíamos replanteárnosla por completo. Este año que tantas mujeres han levantado la voz en las calles clamando por sus derechos, siguen faltando herramientas eficaces y recursos. Centrar el mensaje en la importancia de denunciar era necesario pero también ha demostrado ser insuficiente.

Estamos ante un asunto de Estado que debe ser revisado por completo y cuanto antes mejor. Diagnosticar para poder curar. No se debe perder un tiempo vital no solo por las mujeres que padecen este infierno sino también por aquellas que lo padecerán. Las jóvenes perciben un mensaje muy poco esperanzador. Los datos del Instituto de la Mujer indican que casi el 80% de las chicas de 18 a 34 años sitúa la violencia de género como su principal preocupación seguida de las desigualdades entre hombres y mujeres.

Y es precisamente la educación en colegios y familias donde los expertos recomiendan incidir. La noticia del suicidio de una joven madre de 32 años tras distribuirse entre sus compañeros de trabajo un video sexual privado nos debería hacer reflexionar y mucho sobre la sociedad que estamos creando. No es complicado ponerse en sus zapatos por un minuto y pararse a pensar en el infierno por el que debió pasar al sentirse protagonista de las miradas, mofas y chismorreos y de una buena parte de una plantilla que en lugar de protegerla, como víctima de un delito de revelación de secretos que era, le aumentó la pena con cada envío de WatsApp. Pero más allá de la tragedia cabe preguntarse qué haríamos nosotros en caso de tener material íntimo de una colega, si lo veríamos y distribuiríamos. Y más todavía ¿actuaríamos y pensaríamos igual si el compañero protagonista fuera un hombre? Ese es el problema: consentir y alentar las diferencias que sitúan en inferioridad a la mujer.