De violencia, cultura y miradas

En el artefacto que ha puesto en marcha Álex Rigola para denunciar la violencia de género que impera en nuestra sociedad -y que se pudo ver en el Centro del Carmen a propósito del Festival 10 Sentidos- me enfrente a esa sensación extraña de tener que mantener la mirada con otra persona. Mucho se ha escrito sobre lo que delata el hecho de no mirar a los ojos a alguien (se supone que si se hace durante poco tiempo es posible que parezcamos sospechosos de algo y sujetos en los que no se puede confiar) pero no tanto sobre lo que ocurre cuando la mantienes un buen rato, la incomodidad es posible que generes o te generen.

No seré yo quien considere que los ojos delaten nada (ni pasiones ni crímenes), ni quien crea que a través de cómo o cuánto observe cada cual se pueda llegar a conclusiones. Al respecto se ha hecho mucha literatura y la mayoría de veces todo lo relacionado con nuestra manera de mirar se debe a reacciones fisiológicas. Lo cierto es que para estar cara a cara con alguien, sin pestañear, se ha de tener o mucha confianza -para permitir que se convierta en un instante íntimo- o ninguna -para no temer parecer un idiota-.

Fue una reflexión bastante superficial tras asistir a un montaje teatral incómodo y tal vez recurrí a él para amortiguar la información revelada. 'Macho Man' huye de artificios para recordar casos reales de mujeres asesinadas por hombres, de sentencias que obvian realidades denigrantes, de las consecuencias de crecer en ambientes amenazados. Es una reflexión necesaria que nos descubre que convivimos con la violencia sin que esto nos escandalice lo suficiente. Nos hemos acostumbrado tristemente a conocer delitos por cuestión de sexo y no nos alertamos ante la inclusión de hechos violentos en elementos cotidianos como los videojuegos. La pieza no es un espectáculo escénico al uso, es lo que se denomina teatro-documento, que acuñaron en los años setenta autores como Kipphardt, Weiss o Dorst y que afortunadamente ha sabido seguir desarrollándose hasta nuestros días. Y lo de Rigola es una prueba de ello. Fue estremecedor, por más que yo me refugiase en pensar si resultaba embarazoso o no determinado tipo de miradas. Las herramientas de cada cual para protegerse son asombrosas.

Siempre aplaudo cuando la cultura extiende sus tentáculos a otros territorios y sirve para denunciar o para concienciar. Precisamente Siri Hustvedt, la flamante Princesa de Asturias, hablaba de ello en uno de los primeros libros por el que yo la conocí, 'Todo cuanto amé', en el que utiliza el arte para hablar de la violencia, porque según ella el arte va siempre más lejos de lo que se puede expresar con palabras. No puedo estar más de acuerdo. Conviene tener a mano mecanismos y recursos para describir lo que nos sucede, para expresar lo que nos atormenta. En ese sentido la cultura nos tiende lazos.