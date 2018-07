Vino nuevo en odres viejos

La llegada de Casado abre una nueva etapa para los votantes que se encuentran a la derecha de la izquierda. No se lo pondrán fácil ni sus enemigos, ni sus adversarios, y menos sus compañeros de partido. No tiene tampoco mucho tiempo para mantener prietas las filas. Primero porque el calendario electoral se le echa encima, segundo porque las primarias han incrementado divisiones y tercero porque las gestoras de algunas agrupaciones tendrán que recomponerse.

Este trabajo contrarreloj exigirá odres nuevos, aires nuevos, caras nuevas, estilos nuevos y esperanzas nuevas. Incluso ideas nuevas para los nuevos tiempos. En Valencia sabemos que los populares tuvieron dos momentos importantes en su historia, uno de ascenso electoral cuando se aliaron con Unión Valencia y consiguieron desmontar el mandarinato de Lerma. Otro de descenso cuando empezaron a dividirse entre zaplanistas, campistas, ciscaristas y hasta blasquistas. Sin unidad no habrá triunfo y eso lo saben todos. Desde Ciudadanos que hará todo lo posible por airear las divisiones, hasta los firmantes del Pacto del Botánico que harán todo lo posible para mostrar el reformismo de Casado como un giro a la derecha. Incluso es probable que lo emparenten con Franco, los Primo de Rivera o El Cid.

Además de la unidad, debe pedir a su gente que esté pendiente de los intereses de la gente sencilla, que viajen en transporte público para mostrar la catastrófica gestión del concejal de inmovilidad insostenible y orienten la nave para afrontar tres retos. Primero, mantener lo mejor del régimen del 78. El momento político español está determinado por las dudas que genera el PSOE para mantener su fidelidad al régimen político del 78. El vigor moral de la sociedad que promovió la Constitución del 78 se ha fragmentado, diluido y casi liquidado.

Segundo, diferenciar lo público y lo político. En su discurso citó «nuestras ideas y valores», refiriéndose al auditorio que le oía. ¿Cuáles son? No debería dar nada por sentado. Hay que salvar y fortalecer las instituciones básicas de la vida comunitaria, no apropiárselas o 'partidizarlas' como hacen los firmantes del Botánico. A partir de ahí cobra sentido la ejemplaridad, la transparencia y la ambición de poder, no como fin en sí mismo sino como medio. Y tercero, generar nueva cultura política. Aunque el PP se empeñe, y con razón, en no ser el partido de los católicos, sí debería ser el partido que defienda la libertad religiosa como un bien público protegible. Si el factor católico es, de hecho, determinante en el sistema electoral español, el factor religioso es la clave de todos los sistemas electorales del futuro. Además de leer a Bauman y Tocqueville este verano, Casado y su equipo deberían leer el discurso de Emmanuel Macron en los Bernardinos, aunque sea con un botijo en la playa de Santa Pola.