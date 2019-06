Vinatea se'n va

El dimecres se presentaren públicament els esbossos de les falles municipals de la ciutat de Valéncia per a 2020. En particular, la falla gran tindrà com a figura central una dòna jove assentada, en posició de meditació, i que tindrà moviment. A banda, separades de la falla pròpiament dita, se colocaran diferents escenes per tota la plaça de l'Ajuntament. Encara que no som partidaris d'opinar taxativament sobre falles fins a vore-les plantades, nos cridà especialment una d'estes escenes 'externes', composta per l'estàtua de Vinatea (la verdadera, entenem) acompanyada d'una maleta. Aixina, tota en gros i sense més. Ahí queda això.

Tenint en conte que el lema de la falla és 'Açò també passarà', ràpidament la nostra enfebrada ment escomençà a extraure conclusions. Una maleta és necessàriament el símbol perfecte d'una partida, d'un viage llarc. ¿Se sugerix que l'estàtua de Vinatea, que ha presidit la plaça central del Cap i Casal durant vora 25 anys, serà traslladada en breu d'ubicació, com ha segut tradició ancestral en esta ciutat si d'emplaçaments d'estàtues parlem? ¿O eixa partida, eixe adeu, eixe viage de Vinatea és més profunt i simbòlic, i es referix a la despedida de tot lo que, identitàriament, simbolisa eixe personage històric per als valencians?

Bo: perdonen vostés per vindre'm amunt. Per als 'valencians' Vinatea no representa res; sigam francs. De Joan Fuster o d'Estellés els valencians encara coneixen el nom, mes que siga només perque els han hagut d'estudiar per a aprovar la Selectivitat. O tal volta perque donen nom a un carrer de la localitat en que viuen, simplement perque ad algun regidor que provablement tampoc sabia massa de la seua obra li paregué estilós dedicar-los-el. ¿Pero Vinatea? Per a la majoria, res de res; excepte per a una minoria selecta de valencians.

Si els llectors s'acosten a la part de darrere del pedestal de l'estàtua de Vinatea podran llegir un poc més del mèrit del personage, i la reproducció de la frase que el rei Anfós el Benigne pronuncià durant el famós episodi que el llançà a la posteritat: «Francesc de Vinatea, jurat de la ciutat, impedí en 1333 a Alfons II el contrafur que dividia el regne de Valéncia a favor de l'infant Ferrando, fill de Leonor de Castella. 'Reina, reina, el nostre poble és franc e no és així subjugat com es lo poble de Castella, car ells tenen a nós com a senyor, e nós a ells com a bons vassalls e companyons'» Alfons II el Benigne, rei de Valéncia».

Puix be: que sàpien que per als artistes de la falla municipal, Vinatea se'n va. ¿Se'n va la consciència de poble unit en l'adversitat, la valentia d'hòmens i dònes crítics en el poder, la rebelia contra les decisions polítiques arbitràries, el respecte de la llei front a l'abús... la defensa de l'integritat del regne de Valéncia...? Sí: ausades que tinc massa imaginació...