¿De nou Villalonga?

Sr. Villalonga, «consejos vendo que para mí no tengo». Resulta esperpèntic que vosté, exconseller de Cultura de nefasta i efímera presència i còmpliç dels esforços catalanistes per a destruir la nostra història, cultura i llengua valenciana, aconselle sobre el conflicte llingüístic que vivim els valencians per l'atac imperialiste català. Entre uns atres fets de vosté, està el de ser fundador de la desapareguda Falla King Kong, falla que ridiculisava als monuments fallers i a tot lo que significava el món de les falles.

No soc yo qui per a parlar per atres. Pero com a president de Lo Rat Penat no puc permetre-li que insinue que en els anys 70 l'entitat que fundaren Llombart i Llorente fora catalanista ni que l'admirat D. Miquel Ramon Izquierdo fora còmpliç dels polítics que viuen més allà de l'Ebre.

Vosté podria haver fet moltes coses, com tornar la validea oficial als títuls de llengua valenciana de Lo Rat Penat, que ya foren oficials quan la consellera d'Educació, Ampar Cabanes, va posar en marcha l'ensenyança de la llengua valenciana en el sistema educatiu; una oficialitat que el conseller socialiste Cipriano Císcar sectàriament els furtà sense la més mínima vergonya. Haguera segut fàcil Sr. Villalonga tenint voluntat pero ben al contrari, els valencians fórem moneda de canvi entre Aznar i Pujol, i gràcies als quals tenim hui una AVL que paguem els valencians pero que està al servici dels interessos del nacionalisme independentiste català.

N'hi ha molt que fer i rectificar en la política llingüística i mal faran els que se deixen dur pels consells de vosté, que no vol conéixer ni l'història de Valéncia ni la pròpia de Lo Rat Penat.

Continue llepant les botes dels qui poden governar, pero no diga mentires del conflicte que vivim els valencians per la defensa de la nostra identitat.