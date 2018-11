Si están pensando en Almansa y en el mal que «a tots alcança», no han acertado con la intención de estas líneas. Tampoco, si les ha venido a la memoria la preciosa obra, familiar y oriental, de la premio Nobel Pearl S. Buck; que popularizó 'Viento del Este, viento del Oeste'. En mi mente, y ante las teclas, sólo está ahora el puro y duro viento 'de Poniente' valenciano; seco, sofocante, cuando es verano y fresco por estas fechas.

Son días para seguir acordándose de él. Para unos, porque aplana la mar y la vuelve apetecible caldo de baño estival o peligroso arrastre hacia su interior. Para muchos, porque deshidrata la atmósfera y las tierras y acongoja a los agricultores nuestros que son tantos; para algunos pocos porque obliga a levantarse los cuellos de la chaqueta si ha nevado en las montañas. Y para la mayoría, porque invita a tomar precauciones: al ambiente refrescante, al ojo avizor o al abrigo corporal.

Tres son, fundamentalmente, los peligros latentes de nuestro viento del Oeste. El riesgo para los seres vivos (humanos, animales y vegetales), el riesgo para los materiales destructibles y el riesgo para las ultra-modernas tecnologías.

El primer mal efecto está ya mencionado. Por peligroso para las personas, en particular para ancianos y niños en días de canícula. Poco amigo, también, de las mascotas y hasta de las granjas avícolas masificadas. Y agostador de tallos y ramajes. Tan fuerte de intensidad por otro lado, en días fríos, que arranca árboles dolientes y tumba muros baratos. Y, si invernal, poco acompañador de paseos a la intemperie de jardines y duro en las tardías vueltas vespertinas al hogar.

El segundo: en forma de incendios. Por ser aire aventador, insuflador, inflamador... de chispas de rayos tormenteros o de prendimientos voluntarios por mentes y manos delincuentes. Pero... qué buena fornilla es el maquis ibérico; sin embargo. Qué buen horno natural todo el lomo anticlinal, interpuesto entre la meseta y el mar. Que se lo pregunten al Valle de Ayora (1979) o, más cerca y en concreto, a Cortes de Pallás y a Andilla (2012); después de contabilizar los siete heroicos muertos de Millares (y algún otro individuo más) en 1994. Por mentar, sólo, fechas recientes.

Y nos quedaría, por último, el tercer jinete apocalíptico del Poniente. Que vale, al menos, «por dos». Éste con características fantasmales o de puro estilo a la espada de Damocles. ¿Cuándo..., cómo...?. Por nunca probado hasta ahora, por suerte. Solo pensado o presentido. He ahí la duda que generan las tecnologías más recientes, tan poco chequeadas.

Aunque Cofrentes, su CNC, no podrá ser nunca Chernóbil. «Quía!», pensamos. No, no llegaría hasta Valencia una bola de fuego, cual Poniente maximizado.

Los resultados mecánicos, el primero de los tres efectos nucleares, quedaría -a bien seguro- embolsado en la hoya cofrentina; anillada por los 'sacos terreros' de Las Cuestas de la Chirrichana, los Altos de Alcola y la Sierra del Boquerón. A falta de tundra.

Los térmicos o fogoneros, segundos y sí infernales, ahogarían -a bien seguro- sus llamas en los pinatares residuales de los alrededores; convirtiéndose en focos de incendios rastreros extrarradiales, que acabarían feneciendo en algún punto cortador.

Mientras que los radioactivos o radiológicos, clave tercera, sí los expandiría el aire: en lluvias lontanas de polvo envolvente. En la dirección, velocidad o distancia que tuviera a bien soplar el señor Viento (el Señor nos librase de un soplo occitano...).

Experiencia que computé, con ejercicios de los años 70, en el laboratorio meteorológico del santanderino Regimiento 'Valencia' de Defensa ABQ (Atómica, Bacteriológica y Química), a los efectos de 'mover' Unidas propias del previsible itinerario eólico.

Porque la línea recta de Cofrentes (Oeste) a la gran metrópoli, y conurbaciones adyacentes, es tan flecha como la estela blanca de los aviones. Porque desde Cofrentes (Oeste) hay un corredor natural ventoso y 'corto', que avanza por la uve del cañón del Júcar y, ante el giro rocoso entre Sierra del Ave-Sierra del Caballón, cuenta con el vasto collado de Dos Aguas; visible desde la misma Valencia. Luego... ladera abajo y llaneando...

Quizás, por lo que va dicho, es por lo que no se explica que la principal pista asfaltada de salida 'de la zona' -rotulada como PENVA (Plan de Emergencia Nuclear)- para los que más tendrían que correr lleve meses cortada al tráfico vehicular entre el pintoresco Castillo de Chirel y la primera carretera normal alcanzable. Como cerrar con candado la puerta de una discoteca...

Bueno, y si no es por ello, pues por los sufridos pescadores del admirable embalse; que han de dar un gran rodeo con sus barcas. O por los excursionistas castellólogos, que querrían poder encaramarse a la gótica y riscosa fortaleza cortesana.

Porque, bien mirado, Cofrentes no será nunca Chernóbil. ¿No?.

¡Quita ya, pues, viento del Oeste...!