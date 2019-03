Lo vienen avisando

La madurez no da sabiduría, si acaso canas, arrugas, carne fofa y el gusto por la fruta escarchada. Uno puede chiflarse conforme cumple años. Y sin necesidad de enfermedades mentales. No sé si Alexandria Ocasio-Cortez irá a más (a peor) cuando sea mayor. Aunque da un poco igual porque ha avisado de que el mundo acabará en 12 años (ni Greta Jeta, oye). No llegará a madurar. Es una pena porque por muchas ocurrencias que tenga se va a quedar en primero de Carmen Calvo y sin sacar el curso. Nuestra Carmen: «El 28 de abril tiene dos dígitos. Y ya lo voy avisando: uno es un ocho, como el 8 de marzo. Las mujeres necesitamos respuestas y necesitamos soluciones». En China secuestran mujeres birmanas para violarlas hasta que se quedan embarazadas y luego se apoderan del niño. Después, algunas escapan. Las que lo han contado. Hombre, hasta los vientres de compra-venta parecen más civilizados. Me encanta vivir en este heteropatriarcado tan malo.