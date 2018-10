Que viene el lobo

Explica la teoría de la elasticidad que un sólido responde a las fuerzas exteriores moviéndose y deformándose. Algo así le sucede al consenso político, y explica el papel que juegan los extremismos. Cuando no se cuida el equilibrio, o cuando se atizan las fuerzas de los extremos para debilitar a la izquierda o a la derecha, al objeto de reforzar la propia posición política, que nadie se extrañe de las deformaciones. Si se abre la caja de Pandora para debilitar al adversario político lo normal es que aparezcan gestos, actitudes y diagnósticos extremos y radicales. En realidad, que han de existir distintas familias políticas, a izquierda y derecha, y que esa posibilidad es la que ha proporcionado la etapa de mayor progreso y desarrollo en la Europa posterior a la II Guerra Mundial, no tiene nada que ver con la incapacidad intelectual que buena parte de nuestra cultura tiene para la imaginar una sociedad política en convivencia, si no se la concibe desde los presupuestos morales y éticos de la izquierda. El truco de la izquierda y el error de la derecha, radica en la vocación del centro-derecha para acomodarse a la etiqueta que le asigna a la izquierda, y ponerse gustoso el gorro de capirote de la derecha que conviene presentar a la izquierda. La maniobra es más antigua que el mundo, y cuenta también con una repercusión valenciana, que afecta al tipo de centro-derecha que puede disputar la hegemonía a la izquierda. Quien crea que eso se puede hacer desde la recentralización, considerando que nuestra Comunitat es como La Rioja, y sin entender que es posible un autonomismo intenso pero a la vez leal, es que no ha entendido nada. Ni en Madrid, ni aquí. Contaba Umbral en un prólogo que él mismo se escribió para 'Los males sagrados', citando el ensayo de Marthe Robert, que solo había dos tipos de novelistas, en relación con la infancia y el sentimiento de lo propio: el hijo pródigo y el bastardo. Hago un símil. Como valencianos ni sabemos jugar a que se nos consideren como el hijo pródigo, ni somos el bastardo que se lanza al monte con la boina y la escopeta. No somos ni una cosa ni la otra. Los del buen comportamiento, que no saben jugar ni a que les paguen las facturas, ni amenazan con la ruptura de la casa común. Hay que conseguir un futuro inteligible y equilibrado, de forma que al «Tots a una veu» del Himno no haya que ponerle un signo final de interrogación. Hay que conseguir vivir, y hacer agradable la convivencia. Sin jugar a despertar al monstruo. Una vez le preguntó el Presidente Lyndon B. Jhonson a Robert McNamara si cesaba a Hoover, el director del FBI. La respuesta de Mcnamara es un modelo: Es mejor que el indio esté dentro de la tienda y mee hacia afuera, que tenerlo fuera, y que mee dentro de la tienda. El que quiera entender que lo entienda.