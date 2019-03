A veces la vejez da una libertad absoluta. En el caso de que uno se pueda desenvolver por sí mismo y no caiga en garras de desaprensivos como esos en Chiclana que se quedan con tu casa, te alimentan con una sonda y te maltratan cuando eres un cuerpo que no puede oponerse a la maldad. A veces el suicidio es el mejor plan de pensiones. Deleuze elogiaba la vejez. Seguramente no tenía más remedio. Y murió con solo 70. Cualquier noticia de maltrato a viejos me impresiona más que las de maltrato a niños o a mujeres. En 'Mula', Earl Stone (Clint Eastwood), veterano de la guerra de Corea, está solo y arruinado después de haberse dedicado al cultivo y venta de flores. Decide transportar droga para unos narcos mexicanos. Un poco. Luego otro poco más. Es un hombre libre. Viejo y libre. Luego toma una decisión con la que aparentemente pierde su libertad, pero lo cierto es que la gana. Uno pierde la libertad solo cuando no es dueño de sí mismo.