Todo sería muy distinto si el despertador de Bill Murray reposara sobre nuestra mesita de noche y cada amanecer sonara embrujador el 'I got you babe' de Sonny&Cher, convirtiendo el hoy en ayer y el ayer en mañana. Volver a saborear día tras día los buenos momentos, perfeccionarlos incluso, esquivar la desgracia ahora que conoces sus escondrijos... Pero la vida tiene poco de comedia romántica. Imposible atrapar el tiempo. Aunque lo creamos bajo control, adormecido por manecillas hipnóticas, sepultado entre la arena que huye de una celda acristalada para quedar encerrada en otra. Hurgamos en el gym, la cesta de la compra o cualquier otro subterfugio en busca de los ingredientes del brebaje llamado a narcotizar su tictac implacable, sin entender que el reloj que nos cuelgan del cogote nada más nacer jamás se retrasa. Cuando menos lo esperas el tiempo manda un aviso rutinario, te estampa su matasellos, otra nueva arruga rompe el hechizo y el reflejo de la tez agrietada como tierra sedienta recuerda que él sigue ahí, sonrisa ladeada ante nuestra pueril resistencia. La memoria, siempre analgésica, suele acudir al rescate. Cada cual idealiza entonces su pasado y quienes presumen hoy de haber bebido del manantial del siglo XX cederán mañana el testigo a nuevos rostros ajados que recordarán orgullosos su vieja militancia en la generación milenial que un día transformó el mundo. Pobre consuelo en cualquier caso. El segundero no se detendrá, así que mejor vayamos a lo práctico. Ya que no podemos romper la cadena que nos ata a un principio y un final, reforcémosla en los extremos. La calidad de una sociedad se mide por cómo educa a sus jóvenes y cómo atiende a sus mayores. Preguntémonos hasta qué punto acumular planes de enseñanza impulsados por el viento que sopla en cada momento o socavar el futuro de las pensiones son indicios de sensatez. No olvidemos que todos, como cantó Serrat, llevamos un viejo encima. Conocerlo será sólo cuestión de tiempo.