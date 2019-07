Estos días no son de esos en los que da asco morirse. Lo que da asco es salir a la calle. No me voy a quejar del calor, que soy de Murcia. Pero sí de la muerte. Lo que me pregunto es si llegaré a vieja (y no sólo a vieja en el sentido de no valerme por mí misma, el concepto actual de vejez, sino a vieja de toda la vida). En 'La vejez', Simone de Beauvoir escribe que al irse acercando «por lo común se prefiere la vejez a la muerte. Sin embargo, a distancia, consideramos con más lucidez a esta última». Antes de tenerla encima, la vejez es algo que sólo concierne a los demás (aunque la veamos en la familia). Los indios nambikwaras, según Lévi-Strauss, sólo tienen una palabra para 'joven y bello' (parece una película de Ozon) y una para 'viejo y feo'. Ahí están las tres ces. La gente se muere de infartos, cáncer y carretera. Pero jóvenes y bellos. Pienso mucho en las que no tomaron postre en el Titanic. Pero a ver si acabo vieja y gorda.