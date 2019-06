Hemos asistido estos días a profusión de noticias, editoriales y comentarios sobre la difusión de un vídeo de contenido sexual que provocó el suicidio de una trabajadora de IVECO en Madrid. ¡Las redes sociales han ardido al respecto! Y antes de proseguir, unas cuantas cosas deben quedar claras. Toda persona, hombre o mujer, es libre de hacerse un vídeo de carácter sexual. ¿Acaso el acto sexual es algo perverso? En modo alguno. Y toda persona, hombre o mujer, puede enviar ese vídeo a la persona que lo desee, siempre y cuando lo haga libremente, sin coacción o chantaje. También está claro. Pero el tema se complica cuando ese vídeo aparece en el ámbito público. ¿Qué ocurre entonces? Si la aparición en el ámbito público ha sido una decisión libremente tomada por la persona que lo ha grabado -o por las personas que aparecen en el vídeo y que han decido libremente darlo a conocer- responsabilidad suya será su difusión y sus consecuencias. Que nadie olvide el morbo que esta clase de vídeos provoca.

La cuestión da un giro total cuando el vídeo sexual aparece difundido sin el consentimiento de quien lo ha grabado y se lo ha enviado a un amigo. El Código Penal es tajante en la calificación de delito de esa acción. Y no me detengo en este punto porque es sobradamente conocido por todos tras el revuelo de estos días. Me preocupan, y mucho, dos cosas. ¿Tan enferma y deteriorada está esta sociedad para que la difusión de esos vídeos ocupe el interés -y hasta el placer- de tantas personas? ¿Por qué son tantas las personas a las que la globalización del mundo parece centrarse en dar a conocer actos íntimos de los demás? Esa es para mí la primera de las preocupaciones: pensaba, y sigo haciéndolo, que la globalización de la comunicación tenía como finalidad el progreso. ¡Con la suciedad y el delito no se progresa, se empobrece!

Y el otro tema me preocupa aún más. ¿Dónde está el sentido de responsabilidad de cada una de las personas al difundir esto o aquello? ¿Alguien se ha detenido en pensar las consecuencias de esos actos?