La competencia despiadada provocó unas campañas publicitarias salvajes que deleitaron a los espectadores. Cada nuevo anuncio suponía otra declaración de guerra y el adversario se veía obligado a replicar utilizando toda su artillería. Ingenio, mala leche, millones de dólares, en fin... Las batallas entre Coca Cola y Pepsi Cola representaron un hito en la historia de la publicidad. Podían atacarse sin remilgos porque existía barra libre total para humillar a la otra marca. Luego creo que establecieron unas normas básicas no fuese que terminasen, tradición made in USA, repartiendo plomo desde un Colt del 45.

Incluso un cibertarugo como yo ha buscado el famoso vídeo donde se supone colman de afrentas a Soraya S. Y tampoco era para tanto. Imagino que, bajo la férula de lo políticamente correcto, cualquier ligera demostración de ironía adquiere contorno de crueldad intolerable o juego sucio. El mensaje del famoso vídeo, por otra parte, no se puede discutir: las huestes de Soraya representan el anquilosamiento de la derecha cobardica que lleva incrustada en sus cargos toda la vida, con Arenas y Villalobos de primeros espadachines. Esto es un hecho y nadie puede dudarlo. Ahora bien, y aunque desde luego puedo errar, me parece un vídeo demasiado fino, demasiado currado, como para que un derechista haya ejercido de creativo. A la derecha española le faltan humoristas y personas que utilicen el sentido del humor en plan florete florentino. Atenazados por los complejos, carecen por desgracia del suficiente ingenio como para alumbrar arrebatos faltones que fertilicen nuestras sonrisas. Si me chivasen que el vídeo es la obra de un izquierdista cachondo para perturbar las primarias peperas me lo creería. Pero seguramente me equivoco, insisto. Ojalá desde la derecha tuviesen semejante rapidez de reflejos...