Papá, nos van a empatar», me decía mi hijo Alexis en el Benito Villamarín después de que Messi embocara a gol el rechace tras el paradón de Jaume. «Vamos a ganar, tranquilo», le respondí firme a cada una de sus dudas. La Copa fue la victoria de nuestras vidas. De la suya y de la mía. No sólo fue un triunfo, fue un lazo eterno, algo que guardaremos hasta la eternidad. Fue el fin de semana perfecto. De principio a fin. Viajar a una final conlleva una liturgia. Es fundamental hacer visible en el coche un distintivo valencianista. El objetivo es identificar por la carretera a cada uno de los nuestros. Lucir escudo en cada área de servicio en la que se para a descansar, para marcar territorio, para que cada uno de los allí presentes supiera que nosotros éramos del Valencia y que íbamos a ganar la Copa. Colonizamos cada uno de los territorios que pisamos. Nuestro hotel en Andújar estaba lleno de valencianistas, donde los saludos y los buenos días se sustituyeron por un «Amunt!» sonoro, rotundo y convencido. La afición tomó los autobuses municipales. En la línea 2, desde la puerta del Villamarín al centro de Sevilla, los cánticos atronaron con el apoyo cómplice de cada sevillano, que se unió para la causa con el fin de que la Copa fuera para el Valencia. El jolgorio y el barullo corrió a cargo de la afición de Mestalla, al tiempo que la catalana se aletargaba en las terrazas como si se fuera a beber la Copa en un par de sorbos. Vimos a amigos y conocidos, encuentros casuales y concertados. Todos convencidos, nunca hallé una duda en la consecución del título. Sevilla mutó en Valencia. Sin dobleces. El centro fue tomado por la Senyera, camisetas blancas y tracas furtivas. La pura necesidad de que el olor a pólvora se saltara el orden establecido. Lourdes y Toni dieron cobijo a mis hijos durante el tiempo necesario para recuperar fuerzas. Gracias. Y Paco Lloret nos avistó desde el taxi para llamar raudo y veloz por si queríamos subir a Vega y aliviarla del calor que cayó a plomo. Gracias también. Me encontré con Emilio, un tipo de mi pueblo que cogió el coche a las once de la mañana para llegar a Sevilla a las seis de la tarde y sin entrada. Sólo para sentir el partido a los pies del Villamarín. Mario dio descanso a su madridismo para ser cómplice de su hijo Hugo, valencianista hasta la médula. Y los González, que siempre forman la caravana del Valencia. Con Javi nos fuimos al estadio, mientras las Guarela tomaban un bar repleto de valencianistas sin billete para la final. Hubo tantos miles dentro como fuera. Y la final nos trajo a Adolfo y su primo, dos veinteañeros que arroparon a mi hijo. El Barcelona no empató, la final fue la soñada y el Valencia levantó un título que cerró un fin de semana perfecto. Sevilla siempre va a quedar como la victoria de nuestras vidas.