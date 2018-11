VICTORIA NECESARIA PERO HAY QUE MEJORAR

Y llegó la primera victoria en Mestalla, además en una competición, la Champions League, en la que era absolutamente necesaria. Es cierto que también lo es en la Liga, pero el triunfo te iba a permitir depender de ti mismo para obtener la clasificación hacia los octavos de final.

Contra el Young Boys, y ya que está tan de moda utilizar el recurso de las estadísticas, el Valencia fue absolutamente efectivo o eficiente, como prefiráis. No recuerdo ninguna parada resaltable del guardameta rival, ni más ocasiones claras para los valencianistas, pero se acertó, esta vez sí Marcelino, al 100%, y se ganó.

No importaba el cómo, los tres puntos debían lograrse, y se hizo. El Young Boys es un club de una liga menor, con un presupuesto bajo en comparación al nuestro, y con futbolistas que, eso sí, han merecido ser valorados positivamente por sus actuaciones en esta Champions. Y no debían amenazar ni lo más mínimo la victoria local. Pero el equipo no está bien. Ganó, pero no convenció. A los aficionados les quedará la alegría por ver una victoria de su equipo por primera vez esta temporada. Pero a los periodistas y al resto de opinadores nos queda analizar, ir algo más al detalle. Y al cuerpo técnico, visionar, analizar y corregir. A nivel individual y colectivo. Ellos tienen recursos para ello. No nos podemos quedar únicamente con el resultado. Marcamos el primero, nos vinimos atrás, dejamos que los futbolistas del Young Boys tuvieran la pelota, jugaran en nuestro campo y, cuando eso pasa, corres el riesgo de recibir gol en cualquier acción, como así fue.

Y menos mal que volvimos a ponernos por delante antes del descanso. ¿Imagináis que Mina no hubiese hecho el segundo antes de que esos primeros cuarenta y cinco minutos finalizaran? Lo hubiésemos pasado francamente mal. En la segunda parte lo que sí se hizo fue defender bien. La posesión de los suizos fue excesiva, pero no profundizaron, no tuvieron ocasiones de gol, y el Valencia evitó cualquier sobresalto. Poco en ataque, aunque Soler hizo el tercero que definió el partido. Y pasaron los minutos sin que pareciera que el resultado final corría peligro. Al final, se logró y, como expuse al principio, totalmente necesaria. Sin embargo, el equipo debe mejorar. Es comprensible no hacerlo de golpe, pero la mejora es absolutamente necesaria. Como la victoria.

Es un buen punto de partida, pero no nos enfrentaremos, de aquí en adelante, a rivales tan débiles. Y nuestra exigencia no debe disminuir. Es una plantilla buena y cara. Con antecedentes, en lo que se refiere a los jugadores, ilusionantes y esperanzadores, así que me gustaría seguir progresando y afrontar los partidos que vendrán con mayores garantías. Marcelino repitió alineación, y ganó. El cuerpo le pedirá repetir en Getafe. Pero no sé si considerará aconsejable volver a contar con los mismos. Lo veremos el sábado.