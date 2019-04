UNA VICTORIA NECESARIA

Se esperaba gran partido en Heliópolis. A mediodía el Getafe había derrotado al Sevilla, seguramente el resultado que más convenía al Valencia, y el Betis afrontaba, con absoluta certeza, la primera de sus escasísimas oportunidades de poder alcanzar un puesto que le permitiera jugar competición europea la temporada próxima. Son muchos los equipos que pelean por estas posiciones este ejercicio y la guerra se va desarrollando, quemando batallas por el camino, que van permitiendo avanzar a unos e ir dejando de lado a otros. Todavía quedan puntos pero las jornadas van pasando y se van aclarando poco a poco las ubicaciones finales de los contendientes.

El enfrentamiento de ayer podía hacer mantenerse a unos y desprenderse a otros. El Valencia tenía bajas sensibles, como la de Kondogbia y la de Rodrigo, pero éste sin estar para jugar un partido completo estaba en el banquillo esperando salir. Ellos, sin canales ni Carvalho, componían un centro del campo inédito y, sobre todo, más débil a priori del que podrían haber decidido. Sin duda la baja de Canales era importantísima para ellos. Marcelino prácticamente saltó con el equipo de gala, con Wass en el lateral derecho, Mina y Guedes arriba, la mejor opción si Rodrigo no podía salir de principio, y Cheryshev y Soler en las bandas. El mejor equipo que podía decidir el técnico asturiano. De entrada, bien decidido el once inicial, respetando por supuesto a los aficionados que hubiesen alineado a Gameiro antes que a Santi Mina. Totalmente comprensible. En la primera mitad el Valencia acabó sacando ventaja en el marcador, en el único disparo a portería de esos primeros cuarenta y cinco minutos y además realizado prácticamente sobre la bocina. El equipo está tocado por una varita mágica, sin duda. Un Betis que tuvo la pelota, que creó más que su rival, presionó mejor y que evitó que el Valencia traspasase incluso la línea de medio campo en muchas ocasiones, terminó por debajo en el resultado.

Añadimos además, el tempranero gol de los nuestros nada más comenzar la segunda parte. Es decir, no habíamos hecho prácticamente nada en el encuentro y ganábamos cero a dos.

A partir de ahí, pudo incluso ser más favorable para el Valencia pero nos contagiamos del ritmo de partido y fuimos afectados por la sensación de comprobar que el equipo local no iba a marcar nunca. Llegaban mucho por banda, sobre todo por la de Joaquín, pero no centraban, no metían la pelota en el área y volvía atrás. Fue por esa relajación por lo que el Valencia no aprovechó para rematar definitivamente. Y vino el gol de los béticos y la expulsión de Rodrigo. Ellos terminaron con tres puntas y metiendo balón tras balón en el área. Ahora sí, pero muy tarde.

El Betis tienen mucho la posesión y juega bien pero no tienen demasiada presencia en área rival. Eso facilita la labor a un equipo al que ese planteamiento le va como anillo al dedo. Finalmente, el Valencia sacó una victoria absolutamente necesaria para sus aspiraciones ligueras, con un Guedes como principal ejecutor en lo últimos veinte metros.