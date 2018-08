La victoria de Mestalla

Todo el mundo hablando en España del enorme partido de fútbol vivido en Mestalla el lunes. Igualado, vibrante, incierto hasta el final y no exento de calidad de unos y otros. Ritmo trepidante para ser agosto y demostración de grandeza de ambos conjuntos. Todo cierto y más. Pero poco se habla de lo otro. Y lo otro fue Mestalla. El envoltorio de un regalo sobre césped pero sin el cual no habría regalo posible. El estadio presentó la mejor entrada de la jornada y otro recibimiento espectacular. Ni que decir tiene que superando de forma abismal a Madrid y Barcelona, que recibieron a sus estrellas con la mitad de público en su casa o en la playa. De nada me vale el argumento del aforo hablando de capitales que quintuplican a Valencia, que tienen para sí estrellas rutilantes y un número de socios que deberían compensar cualquier circunstancia, mes de agosto, rival o aforo.

Mestalla es diferente; estaba lleno para ver a su equipo y no porque llegara el Atlético de Madrid. Como lo estuvo, por poner un ejemplo, ante el Bayer Leverkusen. Lo demás, milongas para justificar los agujeros de una grada local.

Y Mestalla estaba lleno porque la ilusión lo puede todo en esta ciudad y en este club. El valencianista es fiel por definición en las buenas y en las malas. Aún recuerdo cuando el Valencia luchaba hace dos años por no meterse en el descenso y la gente llenaba igualmente Mestalla para animar. Con miedo, desazón y un cabreo monumental. Pero no abandonó al equipo y lo sujetó en el alambre. Hoy lo sujetan Marcelino, Alemany y Longoria. Y la gente a disfrutar del momento, que ya le tocaba.

Y ayuda que el proyecto pinta espectacular. Si Rodrigo no sale y Guedes retorna, la plantilla que le ha quedado a Marcelino es de un nivel fantástico. No hay más que ver que, en este encuentro ante el Atleti, la profundidad de banquillo valencianista obligó al Cholo a pedir la hora en los últimos minutos ante el tembleque que provocaban Gameiro y Batshuayi saliendo desde el banquillo. Al Cholo del supercampeón de Europa, cuidado. Al equipo -en mi opinión- más en forma hoy del campeonato. Aspirante a todo y con una plantilla estelar: cuatro al Madrid, empate en Mestalla. Quizá por eso la ilusión se desborda.

El valencianismo atisba que hoy está más cerca del Atleti, y por tanto de Madrid y Barça. Y por tanto más cerca del éxito, de repetir los objetivos champions y de seguir creciendo en cada torneo hasta el final. Marcelino tiene razón: la cuarta plaza es el techo y el suelo. Asegurarla es una obligación y cualquier mejora un premio. Pero es que el valencianismo vuelve a ver cercanos los premios. Como antaño. Como siempre.