El vicio de las fotos

Con la cámara del móvil estamos frivolizando la fotografía, ese instante captado por un objetivo que es capaz de contar una historia, inmortalizar un gesto eterno o resumir toda una vida en un instante. Hasta la llegada de las cámaras digitales, sabíamos que solo había una oportunidad; que era un disparo nada más porque no podíamos gastar fotos a lo tonto. Cada una valía dinero. Así nos acostumbramos a aprovechar todas las de un carrete de 36, nos alegrábamos si salía una extra y nos daba mucha rabia la que aparecía movida, quemada o tapada por el objetivo.

Con las redes sociales, a esa frivolización por la sobreabundancia de oportunidades sin coste adicional, se ha unido la exhibición constante de nuestra vida, hasta la menor nimiedad. Pero lo peor no es que alguien nos cuente qué desayuna, cómo anda por la calle o cuándo se lava los dientes sino que se retrate en momentos para los que no está hecha la fotografía. Ésa es la verdadera frivolidad: fijar en la retina escenas que querríamos borrar o desechar. Lo hemos visto entre adolescentes que se retratan en Auschwitz como si fuera un resort. Ése es lugar de recogimiento o de fotos de duelo y memoria, no de postal turística.

El caso más extremo fue el de padres de la niña Asunta haciéndose selfies en su velatorio. Jamás lo entenderé. Cuando recuerdo el momento a solas que pude tener en el tanatorio frente al féretro de mi madre y pienso en la amargura de verla allí, no entiendo el afán por sacar una foto. Y no ya porque sea algo impropio, sino porque esa imagen quedará grabada a fuego en la memoria aún sin querer. No necesito cámara alguna para recordarla. El dolor es imborrable.

Sin llegar a esos límites, hace unos días me sorprendí viendo algo similar en el hospital mientras esperaba a que me operaran. En la sala de operaciones sin ingreso estábamos varios pacientes ataviados con el pijama, gorro y peúcos verdes dispuestos a entrar en quirófano. Frente a mí, una chica se quitaba el gorro, se atusaba el pelo y le pedía a su padre que le hiciera una foto. Alguien me lo propuso también y no terminó la frase. Mi mirada asesina lo dejó claro. Y no era solo por mi lucha para que el pijama no se abriera por detrás en esa incómoda escena que solo queda graciosa en las películas, sino porque colgar en Internet una foto en esas circunstancias me parecía ridículo y hasta ofensivo hacia quienes padecen dolencias graves, duras y desesperantes. No estábamos de turismo y esa línea creo que debería permanecer diferenciando las distintas esferas de nuestra recopilación digital de fotos. Es cierto que hay cierta afición y hasta turismo de catástrofes donde la gente se hace fotos con cualquier barco hundido, casa derrumbada o lugar de atentado terrorista pero me incomoda esa tendencia. Los lugares de sufrimiento deberían ser tratados como espacios sacros, con respeto, silencio y gravedad. Sin una pizca de frivolidad.