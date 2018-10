Vicepresidente Iglesias

Ahí tenemos a Pablo Iglesias, vicepresidente virtual del Gobierno, en plena gira nacional intentando convencer a golpistas, independentistas y soberanistas para que apoyen los Presupuestos. Ya dijeron algunos socialistas que Iglesias llegaba donde el Gobierno no podía. En realidad el Ejecutivo no quiere protagonizar las conversaciones para evitar más desgate, pero manda al vicepresidente en la sombra para que negocie con Urkullu, Junqueras y Puigdemont. Si hay nuevas elecciones y gana la mayoría Frankenstein, no lo duden, Pablo Iglesias no será un vicepresidente virtual sino real, y esa vez no se conformará con la TVE sino que reclamará, como en aquella rueda de prensa de la investidura fallida de Pedro Sánchez, tan sincera como precipitada, la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia, que es lo que le gusta de verdad a Iglesias y donde está el poder real una vez conseguidos los medios de comunicación. Tan vicepresidente es Iglesias que incluso tiene una escolta digna de lo que es, el negociador plenipotenciario de Sánchez con bula para contactar si es necesario con Waterloo.

Si la coyuntura internacional se debilita un poco Sánchez e Iglesias nos traerán otra crisis política y económica, aunque ellos no serán los únicos culpables pues Rajoy es cooperador necesario de este crimen lento que se está cometiendo contra el país. Ya dijimos que dejaría a la derecha destrozada y para la refundación y los pronósticos se han cumplido. Desde su oficina gris de registrador lame sus heridas y gana dinero. Se fue bebiendo whisky y dándose una comilona en plan ágape imperial antes del suicidio político. No es raro que Iglesias le mostrara respeto una vez que había caído en desgracia. El vicepresidente en la sombra de Sánchez sabía que les había entregado el destino de España.