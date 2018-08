LA PARADOJA DEL PRECIO

En el pueblo X, la cooperativa agrícola empezó a sufrir hace años la zarpa de la crisis de precios, lo que se fue trasladando a sus socios a través de las pobres liquidaciones que quedaban. El resultado visible es una lamentable sucesión de campos abandonados.

La cooperativa ha visto mermar su masa social y la disponibilidad de suficiente fruta para trabajar y mantener en marcha sus estructuras de forma viable.

¿Qué hacer?, se plantearon los responsables de la cooperativa. La salida lógica era evidente: si queremos seguir adelante debemos trabajar más producto, diversificar y llenar de actividad la mayor parte del año. Pero cómo hacerlo, cuando muchos socios lo dejan y los jóvenes no quieren saber nada, prefieren ir a ocupaciones que les aportan sueldos fijos.

Impulsada por la determinación de buscar salidas, la cooperativa X trazó un plan en dos direcciones. Una, a medio plazo, consiste en ir aumentando la producción propia disponible por diversas vías: convencer a los que lo dejaron, o a sus hijos, para que vuelvan a cultivar o al menos establecer convenios para que la entidad se encargue directamente de reflotar las parcelas, así como alquilar e incluso comprar explotaciones que se consideren óptimas. La otra dirección, inmediata, consiste en adquirir en cada momento la fruta que necesite para trabajar y atender los pedidos de campaña concertados con las grandes cadenas de supermercados.

De esta manera, la cooperativa X acaba comprando en el campo a precio fijo de mercado lo que años atrás no pudo rentabilizar. A veces acaba adquiriendo la naranja de parcelas de herederos de socios que dejaron de serlo al no poder resistir con las bajas liquidaciones que recibían, o que quedaron sin cultivar y después han sido recuperadas por los hijos u otros que las arrendaron o compraron.

¿Cómo se entiende esta aparente paradoja, que la naranja que antes no se podía pagar ni para cubrir costes, se adquiera después a precios que sin ser nada del otro mundo dan al menos para seguir produciendo, y todo el mundo funciona? ¿Por qué es más viable comprar a precio fijo que el sistema de la liquidación residual?

Lo que ha cambiado es el planteamiento frente a los jefes de compra de las grandes cadenas. Antes, los gestores de esa y otras cooperativas sufrían la presión de los socios para recolectarles cuanto antes su fruta, lo que generaba sobreofertas momentáneas traducidas en precios de venta muy bajos. Los compradores ejercían en la práctica una especie de subasta a la baja, y si uno no cedía, siempre había otros que ofertaban más barato. Y de todo ello se derivó que quedara muy poco para el precio del campo, o en ocasiones nada.

Ahora, sin embargo, se dan situaciones al revés. La cooperativa X no sufre la acuciante presión de socios para recolectar deprisa. Por el contrario, el problema es que no tiene suficiente naranja en ciertos momentos y ha de comprarla. Pero la compra sólo cuando la necesita, de manera que todos saben desde el principio cómo está el mercado, cuáles son los costes reales, etcétera. Y el jefe de compras de la cadena de turno no puede apretar sistemáticamente a la baja, porque el jefe de ventas no tiene la presión de ceder. Si no cierra una venta, tampoco compra. No hay prisas, no hay chantaje comercial, y todo funciona de manera más razonable.