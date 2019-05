El comentario de aquel erudito se grabó en mi memoria para siempre. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Austria no juzgaron a ninguno de sus ciudadanos por crímenes de guerra. Se colocaron artísticamente de perfil al son de un vals, pasaron página, corrieron un túpido velo, disimularon y siguieron a la suyo. Ni uno. El dato resulta demoledor.

Desde luego, alegrarse de la desgracia ajena supura un poso mezquino, según dicta la pulcra teoría, pero qué leches, si estalla un caso de corrupción en Austria no puedo evitar experimentar un placentero gustirrinín atravesando el espinazo. Porque para esas latitudes europeas todos los chanchullos, las vagancias, las picardías y los sobornos son patrimonio sureño y católico, y ellos están exentos de estas debilidades de la condición humana porque se sienten protegidos por su responsabilidad y su buen hacer. Pues el mito de la infalibilidad se destroza ahora que el vicecanciller austriaco, Strache, ha dimitido por culpa de una cuchipanda durante la cual pecó de bocazas porque andaba en tránsito beodo. Puede ser una trampa, sin duda se trata de una trampa, pero él mordió el anzuelo debido a su supremacismo de botarate y a sus delirios de grandeza. Claro que, con el tiempo no me extrañaría que encontrasen la justificación perfecta: la celada donde una bella rusa le proponía panoja a cambio de contratos se desarrolló en... Ibiza. Y ya sabemos que cuando las norteñas almas cristalinas buscan ocio por estas latitudes su pureza se funde ante la sensualidad mediterránea, el sudor que les anestesia el entendimiento y el exceso de sangría que les nubla la honradez. Por lo tanto, de nuevo, el diabólico clima del sur enajenando los férreos principios de un señor de Austria. Un país que no juzgó a ningún compatriota tras la guerra es capaz de inventarse coartadas así.