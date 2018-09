Viajes en el tiempo

La máquina para viajar en el tiempo está inventada. El viaje al rastro es un viaje en el tiempo, barato, a todas las épocas, y sin física cuántica. Con cincuenta céntimos de euros que amortizo sobradamente con esta columna me acerco a la Administración del inicio del siglo XX. En un manual de procedimientos administrativos de 1904, El derecho de petición, de Enrique Mhartín y Guix, y Mhartín con hache intercalada, descubro en la quinta parte, de formularios de documentos de súplica, que los dirigidos a la Santa Sede se denominan preces, han de ser escritos en latín si quien lo suscribe es eclesiástico, y precisan llevar antefirma con una de estas dos fórmulas de ritual: B.L.A.S. de V.S. (Besa la Apostólica Sandalia de vuestra Santidad), o bien A.L.S.P. de V. P. B. (a los Santísimos Pies de vuestra Paternal Beatitud). Los Memoriales a Su Majestad el Rey no se quedan atrás: A.L.R.P. de V.C.M. (A los Reales Pies de Vuestra Católica Majestad). Como ejemplo de las primeras manifestaciones del derecho de petición, el manual no tiene precio, y expresa reglas y objetivos de forma que no debieran caducar nunca: «la corrección, comedimiento y respeto en el estilo, el buen orden, la claridad y la lógica en la exposición de los hechos, y la prudencia, la razón y la legalidad en los fundamentos de derecho de toda reclamación, son siempre la más sólida garantía para el mejor éxito de las pretensiones formuladas». Si se aplicara el canon del párrafo a la mayoría de escritos contemporáneos veríamos exactamente lo contrario. Cuanto mayor es la incorrección, la hipérbole, la ampulosidad, el exceso, y el retorcimiento de la legalidad, mayor perspectiva de éxito se adquiere. Si a ello se le aplica, al servir las ideas, una conveniente de dosis de picante y ofensa sobre las creencias ajenas, la garantía es total. Un seguro a todo riesgo. Todo vale, incluso la deyección. Si toda la valentía de la expresión de la defecación se proyecta sobre unas ideas religiosas, no todas, en la Europa de las libertades, y no en otros países, la verdad es que la valentía resulta relativa. Tiene trampa. Hasta la sátira más ácida necesita respeto e inteligencia. Pero cagarse en algo no expresa ningún ideal, y ensucia el respetable ideal de la laicidad. Pasado un siglo uno puede no solo prescindir del ritual, de la beatitud, de las sandalias, o de la referencia a los pies del que recibe la instancia, sino directamente cagarse en las dos figuras, quemar sus imágenes, expresar odio, redactar un tuit burlándose del Rey emérito, del actual, de sus herederos, de toda la institución, o de las peripecias sentimentales o lúbricas de sus miembros. Ni tanto ni tan calvo. Con esa mentalidad tan engreída, que a veces nos hace perder de vista que lo que pensamos tiene una importancia que en realidad pocas veces tiene, y mucho menos para la ofensa gratuita e inútil.