Los viajes de Bort

Los nacionalistas quieren cargarse las diputaciones, o eso dicen, y para semejante fin cuentan con la colaboración desinteresada de Podemos -que se apuntaría a un bombardeo con tal de viajar en el mismo avión que los soberanistas- y con las dudas de un PSPV que deshoja la margarita y según se levante más de izquierdas o más nacionalista se suma al acoso y derribo de las corporaciones o adopta una actitud de verlas venir. Pero hasta que llegue el día -si es que llega- y mientras se procede al vaciado de sus competencias, los gestores de la Diputación de Valencia (la única controlada por el tripartito, ya que Alicante y Castellón están en manos del PP) parecen decididos a sacarle todo el jugo a una Administración que tiene una clarísima razón para mantenerse: ser un ayuntamiento de ayuntamientos, ayudar a los municipios pequeños, especialmente del interior, con servicios que por sí solos no pueden atender en condiciones.

El diputado de Medio Ambiente, Josep Bort, de Compromís, es el más claro ejemplo de esa forma de actuar de quienes dicen no querer una determinada Administración pública pero se dedican a exprimirlas hasta el límite, no para el interés de los ciudadanos sino para su beneficio particular. Porque es evidente que los viajes que Bort ha emprendido a lo largo y ancho del planeta y que le han llevado a emplazamientos como Sudáfrica, Rumanía o Portugal con la excusa de acompañar a los bomberos valencianos que participan en los campeonatos del mundo de excarcelación de atrapados son cualquier cosa menos necesarios para la gestión del servicio que el diputado tiene encomendado. Los bomberos no precisaban de un político a su lado para competir pero a Bort se le debieron de abrir las puertas del cielo cuando se enteró de que existía un campeonato de excarcelación de atrapados en el que participaban los bomberos de la Diputación. Y ahí sí que le encontró utilidad a la Corporación provincial.

Al menos no han llegado (de momento) a establecer una Direcció de Relacions Internacionals como hizo la Diputación de Barcelona, otros que tal bailan, aunque para algo más o menos similar está la Institució Alfons el Magnànim, todavía dependiente de la Diputación aunque en tránsito de pasar a estar bajo el paraguas de la Generalitat, que hace poco anunciaba una conferencia sobre la América de Trump. Y aunque no digo yo que a los valencianos no les tenga que interesar el fenómeno Trump, que al fin y al cabo en un mundo globalizado todo está conectado, la pregunta surge de manera inevitable: ¿qué hace un organismo de la Diputación organizando una charla sobre el actual presidente de los Estados Unidos? Pues más o menos lo mismo que lo que hace el diputado de Medio Ambiente de turné por Sudáfrica con los bomberos.