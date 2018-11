Ha pasado Julio Llamazares 17 años recorriendo las catedrales de España. Lo ha hecho en diferentes etapas, por supuesto, para no terminar sacudido ante tanta inmensidad. Los suyos han sido viajes pausados, poco planificados más allá de saber el destino, sin grandes rutas prefijadas. El resultado se ha plasmado en dos volúmenes, 'Las rosas de piedra' y 'Las rosas del sur', donde además de hablar de los templos que ha conocido, da cuenta de todo lo que vio alrededor y del paisanaje con el que se cruzó y trató. El lector adivina un periplo tranquilo, una marcha serena, una capacidad de improvisación amplia. No se atisban prisas ni estrés, ni ansiedad por no llegar a disfrutar de otros monumentos o por no realizar las actividades más típicas.

Si algo mueve a las travesías del escritor es la curiosidad y su algo las caracteriza finalmente es la sorpresa. «Es que hoy en día la gente cuando viaja se olvida del azar», lamenta el autor. E invita a una reflexión interesante: ¿por qué viajamos?

Yo siempre he defendido la necesidad de desplazarse de vez en cuando a cualquier lugar, que no sea tu residencia habitual, para desconectar, para reflexionar, para dejarse llevar, para perderse. A mi mente le surte efecto y, dado que la quiero conservar en buenas condiciones, procuro viajarla a menudo. Soy un turista en toda regla, por mucho que trate de camuflarlo llamándome viajero, peregrino o viandante. Soy un turista de manual porque recorro catedrales, como en restaurantes que otros han recomendado por internet y cumplo tradiciones que he leído en artículos o visto en películas y documentales. Ahora, eso sí, miro con cierto desprecio cuando veo un autobús turístico pasar o a un asiático haciendo fotos a diestro y siniestro. Como si no fuese yo uno más. Contradicciones del Primer Mundo.

«Antes no se viajaba más que por necesidad y tenía una idea de descubrimiento», aboga Llamazares, apelando a la sorpresa, a la improvisación, a lo arbitrario. «Ahora todo el mundo programa hasta el más mínimo detalle, se olvida del azar y el partir por partir... entonces ¿por qué viajan?», resume Llamazares, con bastante razón, argumentando que antes de salir de nuestras casas ya hemos visto a través de googlemaps las calles que vamos a recorrer, ya hemos descubierto lo mejor y lo peor de nuestro alojamiento por medio de tripadvisor, ya hemos conocido con las redes sociales los lugares que están más de moda... ¿Y la sorpresa? No corren buenos tiempos para la sorpresa. El viaje, en su definición romántica, está en peligro de extinción. E incluso los que somos conscientes de esta situación nos cuesta salir de ella. Reconozco que procuro hacerlo en ocasiones. Pasar una tarde sin rumbo fijo, sentarme en un banco a observar a los lugareños del lugar que visito, perderme sin usar ningún mapa para llegar a cualquier destino. Y en esos momentos me reconcilio con el turista que llevo dentro.