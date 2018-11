La Diputación de Valencia se inventó hace años el mítico 'Sona la Dipu', un programa de conciertos que teóricamente trataba de acercar la institución a la gente, hacerla más amable y accesible, darla a conocer a los jóvenes, convertirla en un colega siguiendo la estela del Tierno Galván alcalde de Madrid y su famoso «¡rockeros: el que no esté colocado, que se coloque... y al loro!». Las clásicas y formales Administraciones públicas daban paso a nuevas formas de relacionarse con los ciudadanos y los conciertos de rock eran una de ellas. Aquel 'Sona la Dipu' debería ser ahora completado por un 'Viaja la Dipu', porque 'la Dipu' viaja, ya lo creo que viaja. Pero no lo hace, por ejemplo, al Rincón de Ademuz, ese enclave tan desconocido por muchos valencianos (y seguramente por muchos diputados provinciales), que no llega a los 3.000 habitantes, con una densidad de población bajísima y al que cuesta llegar en coche más que hacerlo en AVE a Madrid. El ardor viajero de la Diputación no se manifiesta en las comarcas del interior de la provincia, zonas con unos problemas sustancialmente distintos a los de la franja costera, cuyos niveles de crecimiento económico, inmigración y desarrollo son muy superiores. La atención a municipios como Chelva, Villar del Arzobispo, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y tantos otros no figura en la agenda viajera de los diputados provinciales. Por el contrario, sus maletas las preparan con otros destinos no tan cercanos, muchas veces Bruselas, sede de las instituciones europeas, lo cual puede tener hasta cierta lógica, pero en otras ocasiones las rutas son menos explicables e incluso más exóticas, como el desplazamiento de Bort a Sudáfrica para acompañar a los bomberos o el de Bartolomé Nofuentes a Orlando para participar como ponente en un congreso de gestión de talento. Los nacionalistas de Compromís, los populistas de Podemos y los socialistas (aunque estos depende del día) aseguran que quieren cargarse las diputaciones, porque según su interpretación las provincias son una creación artificial impuesta desde Madrid mientras que las comarcas sí que responden a la organización natural de los municipios valencianos. Como no pueden hacerlo y como en Alicante y Castellón no se atreven, de momento se dedican a vaciarlas de contenidos, de competencias, en lugar de apostar por emplearlas para lo que de verdad deberían servir, la atención a los pueblos más pequeños, donde podrían ejercer como una especie de ayuntamiento de ayuntamientos. Pero mientras llega el día del juicio final, los diputados parecen decididos a sacarle el jugo a la institución, a hacer uso de la tarjeta de viajes y a ser los pioneros en este nuevo programa, el 'Viaja la Dipu' que viene a complementar el histórico 'Sona la Dipu'. Qué bien.