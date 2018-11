Yo vertebro... ¿tú vertebras?

Por una de esas casualidades de la vida, no buscada ni mucho menos deseada, Isabel Bonig vino a proponer que la Conselleria de Turismo tenga su sede en Benidorm justo el mismo día (el domingo) en el que hinchas radicales del Hércules alicantino y del Castellón se zurraban de lo lindo. Y no es que se trate de dramatizar lo sucedido, sabemos que descerebrados los hay en todas las aficiones del mundo y que los odios entre clubes son más intensos cuanto más cerca están (Sevilla-Betis, Atleti-Real Madrid o el mismo Boca-River en Argentina) pero el caso es que su propuesta de deslocalización institucional quedó diluida entre el ruido de los puños y las pistolas. Vertebrar la Comunitat, o la Comunidad, sigue siendo la gran tarea pendiente para afianzar un sentimiento regional o autonómico que sepa valorar lo propio, lo autóctono, sin poner en duda el proyecto común, España. Pero hay que saber acertar con la tecla, no quedarse cortos pero tampoco pasarse. Porque si por una parte el antiguo Reino de Valencia se enfrenta al serio peligro de una agenda nacionalista que sueña con repetir aquí la hoja de ruta aplicada en Cataluña desde los tiempos del pujolismo, es decir, la construcción de una nación, por otra tiene que llevar cuidado con cierta afición al cantonalismo siempre latente tanto en Alicante como en Castellón. El nacionalismo de Compromís no se atreve todavía a gritar a los cuatro vientos «Espanya ens roba!» (todo se andará) pero sí que dice que «Madrid» no nos quiere, que nos desprecia y nos maltrata.

Pues bien, el discurso es más o menos idéntico al que los abanderados del alicantinismo y el castellonismo antiautonómico lanzan contra el cap i casal: Valencia no nos quiere, nos humilla, nos maltrata. La cohabitación entre un Consell tripartito de socialistas, populistas y nacionalistas con dos diputaciones en manos de los populares trae añadido el riesgo de una polarización de las posiciones ideológico-identitarias de cada bloque: mientras el tripartito puede acentuar su deriva catalanista (en educación, cultura, Administración pública, subvenciones y medios de comunicación) el PP podría caer en la tentación de hacer de las dos provincias que controla (Alicante y Castellón) un bunker antivalenciano, con el respaldo de algunos empresarios y el altavoz de determinadas cabeceras. Lo de deslocalizar instituciones ya se puso en marcha con el Síndic de Greuges y el Comité Econòmic i Social, sin demasiados resultados. Tal vez, más que este tipo de operaciones -costosas y escasamente efectivas- sería mejor llamar a la responsabilidad de los representantes políticos para evitar discursos disgregadores. Aunque, si todas las autonomías se quejan de Madrid ¿por qué las provincias no van a poder hacer lo mismo con la capital regional?