Salirse de los caminos trillados implica recibir los fustazos de la tropa pureta que se siente poseedora de las esencias. Tildan de herejía cualquier desviación que erosione su excelso paladar y se quejan como los sumos sacerdotes que atesoraban los secretos de su religión. Sólo ellos otorgan el marchamo de lo correcto y lo incorrecto aunque ignoramos quién le concedió la divina cátedra que reparte los dogmas. No es raro que un artista opte por versionear una canción que admiraba. Inolvidable Sid Vicous, bajo la producción del espabilado Malcom McDowell, bajando las escaleras muy de vedette emplumada que le conducen hasta el escenario de un teatro trufado de damas emperifolladas y señorones encopetados. Destroza el 'My way' que popularizó Frank Sinatra. Pero qué bien lo destroza... Luce torso desnudo, chaqueta blanca y pelo encrespado. Demarra cantando grosero, componiendo caritas de imbécil. De repente, zas, suena la descarga eléctrica y la versión se convierte en una joya de dinamita que todavía logra emocionarme. Frente a las versiones que se conforman con ejercer de réplica exacta del original conviene la versión que supera ese original porque nos embarca en otra propuesta. Ahí reside el interés de las versiones. Rosalía se atrevió, cuando los Goya, versioneando el tema 'Me quedo contigo' de los míticos Los Chuguitos, dame veneno que me quiero morir dame veneno, y los militantes de la ortodoxia la acusan no sólo de pervertir el original de Los Chunguitos sino de faltarle el respeto a los gitanos. Rosalía conmovió con su versión precisamente por arriesgarse, por darle una feroz y lírica vuelta de tuerca, por transgredir las normas. Para imitar basta un simio amaestrado. Para evolucionar se necesita arte corriendo por las venas. Los Chunguitos, por cierto, encantados con el homenaje.