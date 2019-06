MUY VERDES O DEMASIADO MADUROS

No falla, la bolsa de albaricoques que hace un rato dejamos encima de la mesa se vacía deprisa. Todos alaban su exquisitez y preguntan de qué clase son, tan sabrosos, tan pequeños y distintos a los que compran por ahí; tan ricos. Son «albercocs de la galta roja», explicamos con un punto de regocijo, y añadimos: «autóctonos y ecológicos, casi kilómetro cero». Porque si son autóctonos y de kilómetro cero apetecen más aún. Basta con saberlo. Y a renglón seguido se identifica lo de ecológico por el sabor. Parece quedar bien claro que son tan buenos porque son ecológicos, sin duda. Entonces es cuando toca aclarar que no, que decimos lo de ecológicos porque no se les ha echado nada, a lo sumo les habrá caído encima el pipí accidental de algún pajarillo, pero hasta eso acreditaría su origen natural. Y lo de su sabor, dulces con su puntito de acidez, como su textura sutil, sólo se basa en que se han cogido en el momento óptimo y con sumo cuidado, eligiendo los que empiezan a estar maduros, esquivando los todavía verdosos para otro día y dejando caer los que están pasados, que se caen al suelo sólo con rozarlos. Y nos los comemos a las pocas horas de cojerlos, ese es el principal secreto, ahí está la diferencia.

Es en ese punto, más o menos, cuando alguien que lleva un rato barruntando la pregunta, la suelta: «¿Y por qué no encontramos esto en los supermercados?» Pues por la misma razón que no vas a comer espárragos trigueros silvestres si no andas en temporada por los ribazos donde rebrotan y tienes la suerte de que no se te adelante alguien, ni podrás adornar una paella a leña con un par de docenas de vaquetas si no acudes a los montes apropiados tras una tormenta de verano u otoño, ni saborearás auténticas alcaparras caseras si desconoces dónde se crían y cómo se escaldan y adoban. Son exquisiteces reservadas a quienes lo saben y están en lo inmediato de su origen, o tienen amigos que lo saben y disfrutan; y a la postre no tiene nada que ver con el poder ni el dinero.

Volvamos a los albaricoques. Estos de 'la galta roja' han ido desapareciendo de la circulación comercial porque las actuales cadenas de suministro y distribución son largas y se basan en fruta preferentemente 'plastificada', es decir, que aguante lo que le echen, que no se pudra en varios días. De manera que para que eso pueda ser así han de coger la fruta muy verde y además prevalecen las variedades más gruesas y aparentes, a veces como hinchadas, y cuando se comen nos despiertan sentimientos de rechazo ante lo insípido y correoso.

De manera que son los propios consumidores los que consienten que esto sea así, aparentemente lo aceptan. Es lo que nos va imponiendo la dinámica de esta apresurada vida modernizada, lo que nos aleja de frutas tan buenas, que antes comprábamos a los fruteros profesionales que hoy escasean, porque su trabajo consistía en conocer bien lo de cada temporada y saber a quién y dónde comprarlo. Por eso adquirían a diario lo mejor en los mercados mayoristas, en cantidades pequeñas que sabían que podían vender cada jornada, y allí acudían los productores que llevaban lo que sabían que les pagarían bien. Por ejemplo, ricos albaricoques de la 'galta roja', ni verdes, ni pasados de maduros, como estos que saboreamos si nos los trae alguien que conozcamos, resignados a que este tipo de cosas nos las perdemos porque quedan ya fuera del circuito comercial.