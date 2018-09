Un verano olvidable

Qué pena que se esté terminando el verano, con lo insufrible que ha sido. Vuelve septiembre, regresa la rutina de colegios, atascos y patinetes y dejamos atrás un agosto materialmente insoportable, de mosquitos y telediarios cargados de violencia; de meteorólogos que no acertaban y catalanes que engalanaban su mundo de amarillo; de programas de televisión preñados de tontos que decían cosas incomprensibles y de Franco... sobre todo Franco, que era el que faltaba, el que necesitábamos para hacer la atmósfera irrespirable del todo.

Franco, tío, a estas horas de la fiesta, 43 años difunto: había comentaristas en directo plantados día y noche ante los riscos de Cuelgamuros, por si se les escapaba; había periodistas agresivos dispuestos a no perderse la inminente salida del fantasma y colas de coches que no hacían más que crecer y crecer, colas enormes de bobos atraídos como las moscas van a lo residual y sucio, a lo hediondo y putrefacto...

Me situé un día en la mentalidad de un noruego que estuviera de vacaciones y pensé que si el Gobierno está removiendo la cosa del Valle de los Caídos para granjearse votos, mejor debería dejarlo, porque el número de memos-fachas de registro oficial que pierden una mañana entera subiendo a la montaña, está creciendo. Me situé al día siguiente en la piel de un holandés, intenté comprender los titubeos del gobierno en la defensa de la dignidad de la Justicia española, y me entraron escalofríos, convencido de que se había perdido la brújula y ya se confunde todo, para la vergüenza nacional...

Agosto, septiembre, octubre... Precampaña, campaña, elecciones... Antes de Navidad, por el bien de todos, va a ser necesario aplicar otra vez el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ahora, me temo, al completo. Porque no se ha resuelto nada, no hay solución sin energía y unidad, y no es posible que pasemos todo el día, todos los días, sufriendo la afrenta del insuperable Puigdemont en el exilio. No es de recibo, no se aguanta ese intento de despreciar la división de poderes. Y lo grave es que en la España de los mil programas televisivos de cocina se está perdiendo el paladar y ya no se percibe la gravedad de un plante de todo el aparato judicial contra un Gobierno, en defensa de un magistrado, de la unidad nacional y de la Constitución.

Franco, señor, mientras nos roban la cartera. Como si no hubiera más problemas. Y el Valle, cementerio civil por encima del Concordato. He de repasar, poco a poco, cómo Francia y Alemania resolvieron el problema de su memoria histórica recíproca, el problema de los cementerios de los soldados caídos en el Desembarco de Normandía. La seriedad y la discreción, el respeto y la compasión, el decidido apartamiento de los políticos y los medios informativos del asunto, fueron la clave de una solución que hay que ver, para entenderla como ejemplar. Pero para eso, claro, hay que entender con el corazón. Hay que renunciar a hacer política con los huesos que las guerras dejan... y desear que no haya más guerras.