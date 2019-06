UN VERANO MEJOR Lunes, 17 junio 2019, 08:32

En estos tiempos de parques temáticos, realidad virtual y emocionantes viajes programados parece no estar ya de moda participar en una actividad tan lúdica y divertida como es ir de campamento. Después de un curso en que se han vivido multitud de salidas, excursiones y visitas de todo tipo, parece que sólo nos motiva cruzar el océano en busca de tierras que todavía no hayamos explorado, de ahí para arriba. Pero a veces, la aventura está mucho más cerca de lo que imaginamos. No quisiera parecer nostálgico, pero hay algo en el mar y en la montaña que nos rodea que solo podemos llegar a conocer en serio cuando hemos pasado alguna noche durmiendo al raso, cuando hemos recorrido muchos kilómetros andando, o cuando nos hemos zambullido hasta el fondo buscando alguna perla preciosa. En estos tiempos en los que cada vez nos hacemos más sensibles al cuidado y conservación de nuestro entorno, es bueno recordar algo que aprendí cuando iba de campamento: hay que dejar el lugar donde estemos mejor que lo hemos encontrado. Ya fuera la orilla de un río, la ladera de un monte o un llano.

Era una experiencia única preparar actividades y asumir responsabilidades que podían beneficiar a todos, trabajar en equipo, enfrentarse y resolver los conflictos que naturalmente iban surgiendo. Con ellos aprendí que el amor puede llegar muy lejos, que está hecho de gestos capaces de expresar lo que se lleva en el corazón. Y, sobre todo, me enseñaron a rezar, a hablar con Dios, que asombrosamente me acerco más a los demás, y me ayudo a conocerme a mí mismo. Me invitaron a buscar mi lugar en el mundo. Aprendí a romper los límites, a ir más allá de mí mismo. No hay fuerza más grande que sentirse querido, tengo una deuda de gratitud con aquellos que hicieron posible que pudiera experimentarlo. No siempre lo que hacemos nos da aquello que promete, a mí, ir de campamento me dio mucho más. Por eso entre estar tumbado en una playa, bajar por los rápidos de un río, o lanzarme en un ala delta, prefiero sentarme delante de la puerta de una tienda de campaña rasgando las cuerdas de una guitarra y cantar una vez más con los amigos. ¿Puede haber un verano mejor?