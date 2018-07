DE VENTALLS, PALMITOS I MANCHES

Com ya no nos fa calor -com feya no molt i pareixia que no se n'anava a anar mai- a ningú veus aventant-se en un palmito. Este se guardà per a l'estiu o abans, que, segur, el necessitarem. Pero tampoc en cap llar de casa trobes la mancha (o fuelle) prop, encara que ya refresca. Eixa que servia per avivar el foc si cremaves tronc de garrofera o de taronger. Mancha que s'ha perdut el seu ús caser.

El ventall és un instrument que ajudava a l'evaporació de la suor de la pell i eixe, normalment, s'usa quan te sofoques. Començà a usar-se per la China i el Japó, allà pel segle VII. Els senyors potentats -els que tenien esclaus per a tot- també tenien servents per aventar-los quan feya molta calor. Uns grans palmitos tenien penjats dalt d'ells i si volien estar frescs, els criats els menejaven. Els ventalls plegables els usaven les dames, ballarins i actors en les seues dances i representacions teatrals.

Els portuguesos dugeren de Macao els palmitos a Espanya. Pronte, per ací, s'anaren acostumbrant als ventalls. Per això, en el segle XVIII, se multiplicaren les fàbriques. En 1802 ya tenim en la nostra ciutat fundada la Real Fàbrica del Palmito. La província de Valéncia va tindre en 1861, 84 tallers dedicats a la fabricació de palmitos. Com molts dels seus aprenents eren d'Aldaya, allí crearen tallers propis i eixe poble, a mitan segle XIX arribà contar en 18 artesans que ideaven i feen els seus palmitos. Ells -i les seues famílies- se dedicaren a son treball artístic i artesanal en afany. Com hagué molta demanda de producció la fabricació anà consolidant-se i, de fet, en 1966 se contaven en 38 empresses aldayeres, en 28 fabricants de varillages, 12 montadors i quatre pintors de palmitos. També se feren palmitos en atres pobles de l'Horta. Com Burjassot, Godella, Alaquàs i Mislata. Pero Aldaya era la més especialisada en la fabricació del varillage, mentres que Godella tenia més excelents artistes pintors. En el 2000 arribà a contar en 33 empresses; en el 2010, 26. Hui, no sé. Pero crec que manco. Venen una atra volta de la China, no perque siguen de millor calitat sino perque el preu resulta ser més barat si els fan en Sanghai que en la fàbrica que puga estar al costat de ta casa.