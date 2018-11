Los que venían a rescatar personas Me resisto a aceptar que grupos marginales que cuestionan la raíz misma de nuestra identidad sean mantenidos por nuestras propias instituciones CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 21 noviembre 2018, 09:02

Dijeron que ellos venían a rescatar personas, no como aquellos políticos del PP, que -dijeron también- sólo se habían dedicado a rescatar bancos, a complacer a Bruselas, y a llenarse los bolsillos. Y aunque no dudo de que alguna persona de carne y hueso habrán rescatado en estos más de tres años de legislatura, mucho me temo que su especialidad ha acabado siendo la de sacar de la indigencia no tanto a las clases más marginadas de nuestra sociedad como a las opciones ideológicas más marginales de nuestro espectro político.

La prueba de ello es el millón largo de euros repartido por las distintas instancias de la Generalitat Valenciana -súmenle las que con igual prodigalidad aunque menor presupuesto dispensan la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia- a un variado ramillete de entidades caracterizadas todas ellas por dos elementos comunes: el de su cerrada defensa del catalanismo, y el de su notoria marginalidad social.

Porque si de lo primero no hay sombra de duda -ahí está en nómina Acció Cultural, auténtico baluarte del catalanismo en la Comunidad Valenciana; pero también el entramado de entidades que pulula en derredor de Compromís y del que forman parte la Fundació Nexe, la Associació Tirant lo Blanc, y el Institut Ignasi Villalonga; y hasta las que se hallan confortablemente instaladas en la extrema izquierda valenciana, con Ca Revolta a la cabeza- de lo segundo debería haberlas aun menos. Es un hecho que el catalanismo político solo ha asomado la cabeza en nuestras instituciones cuando se ha camuflado bajo otras banderas -y lo digo tanto en el sentido figurado, como en el literal- enarbolando consignas como la victoria sobre la derecha, el logro de una financiación justa o la regeneración de la sociedad valenciana; mientras que ha fracasado estrepitosamente cada vez que ha acudido a las urnas con sus propias consignas y reivindicaciones. La veintena larga de entidades sobre la que una vez más ha recaído la prodigalidad de nuestras instituciones de autogobierno no representan sino a una diminuta parte de la sociedad valenciana, cuya escasa relevancia numérica se ve multiplicada solo por la misma multiplicidad de sus siglas.

Por mi parte nada tengo en contra de que las minorías -yo mismo me reconozco como tal- aireen sus reivindicaciones donde y cuando lo crean oportuno. Pero en cambio me resisto a aceptar como normal que grupos marginales que además ponen en cuestión la raíz misma de la identidad valenciana sean artificialmente mantenidos con vida por unas instituciones de autogobierno que debieran dedicarse a otras cosas. Como tal vez potenciar aquello que nos singulariza como pueblo y aquello que procura nuestra cohesión como sociedad. O dejar que la sociedad civil dirima en libertad sus diferencias sin interferencias desde arriba. O a rescatar a ciudadanos en riesgo de exclusión social y no a editores millonarios en riesgo de no cobrar dividendos.