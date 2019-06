¿De qué se vengan los Vengadores? Se vengan por una sociedad inerme frente al Mal, por todas las víctimas que nunca serán satisfechas por la Justicia VICENTE GARRIDO Viernes, 21 junio 2019, 07:50

Ya ha pasado la tormenta de la película 'Vengadores: Endgame' ('Vengadores: el juego final'), dejando tras de sí unas ganancias que la sitúan entre las más taquilleras de la historia. No recordaba tanto interés (sobre todo entre los jóvenes) por un estreno en el cine desde la película de Spielberg 'Jurasic Park', de esto hace ya casi treinta años. Pero no he venido aquí a despotricar de los taquillazos de superhéroes; he disfrutado de varios de las decenas que han conformado un subgénero propio, aunque el tono de comedia ligera del primer Batman (Tim Burton) y las muy divertidas películas sobre el Hombre de acero, interpretadas por el malogrado Christopher Reeves y Gene Hackman en los años setenta del pasado siglo, siguen siendo mis favoritas

Pero es evidente que desde hace diez años se ha desatado una fiebre por todas estas aventuras tan alejadas de nuestra realidad cotidiana y con argumentos fantásticos muchas veces repetidos hasta la saciedad, a pesar de las cualidades propias de cada superhéroe. ¿A qué se debe la explosión actual de este subgénero de la ciencia ficción? A mi juicio no basta la excelencia digital, los avances en el espectáculo audiovisual como explicación satisfactoria, porque hoy en día son muchas las películas que compiten en ese terreno y están lejos de constituir un fenómeno cultural tan notable: véase la serie de los Transformes y otros muchos intentos fallidos de crear un 'universo' fantástico, pronto agotados. La clave está en el nombre que unifica a todos los personajes de la compañía Marvel para derrotar al ultravillano: los Vengadores. Porque a continuación viene la pregunta de cuál la razón de esa labor vengativa; por qué la venganza define su misión. Y la respuesta es la misma que se aplica a los otros superhéroes de la D.C. cómics -la compañía rival de Marvel- como Superman (el original) y Batman: los Vengadores se vengan por una sociedad inerme frente al Mal, por todas las víctimas que nunca serán satisfechas por la Justicia. En muchas de estas películas la policía nada puede hacer o bien los gobiernos son incompetentes o están atemorizados.

A lo anterior debemos sumar el deleite que siempre procura la venganza. Revisen muchos de los éxitos del western o del cine de acción de siempre: la venganza es un móvil recurrente. Los Vengadores se toman cumplida venganza en esta película última contra el supervillano, ya que lo matan dos veces, una en el presente y otra en el pasado. Así pues, el cine sigue siendo -ahora en este subgénero espectacular juvenil- un modo de proyectar nuestros miedos y frustraciones en espera de un final feliz. Al margen de algunos guiños a la perspectiva de género o al ecologismo, los superhéroes se dedican a lo de siempre: a vengarse por nosotros, solo que ahora lo hacen entre efectos especiales de primera y la jerigonza seudocientífica.