VENEZUELA LIBERTAD

Hace un par de años y en época vacacional me presentaron a un venezolano. Llevaba años en España, su segunda patria aseguraba. Atendía a su familia trabajando aquí y allá, donde podía. ¡Y me sorprendió su vasta cultura! Era un verdadero experto en literatura: conocía a la perfección a los escritores españoles, europeos, latinoamericanos; los actuales y los clásicos. Y no digamos la historia universal. ¡Una enciclopedia viviente, pero amable y dialogante, asequible para quien quisiera escucharle; y yo procure hacerlo a menudo!

Un tema de tertulia y dialogo era constante: quien conoce la historia y la literatura, ama apasionadamente la libertad. Y como era de esperar Venezuela ocupaba tiempo en la conversación, y lo hacía con una constante: para que una nación progrese tiene que ser libre. Y hace unas pocas semanas me envió dos vídeos musicales. Estaban grabados en Venezuela. Uno de ellos era el conocido coro de la opera Nabucco, 'Va pensiero'. Grabado por una orquesta sinfónica y cantada por un espléndido coro de voces, había sustituido la letra original por un canto emotivo sobre la libertad. ¡Emocionaba escucharlo! El otro vídeo musical era un grupo de tres cantantes que habían unido sus voces para clamar por la libertad. ¡Música caribeña reclamando sus derechos para caminar libremente! Y me acorde de algo leído en un mensaje de Año Nuevo: cuando las palabras callan -en Venezuela a golpe de opresión sangrienta- hay que cantar.

Fueron una premonición, pues a los pocos días... nuevo presidente venezolano. No sé cómo calificarlo, si de golpe de estado, si de levantamiento del pueblo o... para mi fueron canciones en lugar de palabras. ¡Y cuando un pueblo canta porque no le dejan hablar, hay que escucharlo! Y hay que hacerlo desde todos los rincones de la Tierra. Porque quienes verdaderamente aman y viven la libertad, deben estar al lado de quienes cantan la libertad, No hacerlo así, induce a sospechar. ¡Se es libre cuando se está al lado de los libres!