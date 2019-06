Era seguro. La negociación tripartita iba a acabar a la gresca aunque ahora disimulen. El colmo es que Puig aún prometa exigir una financiación estatal justa mientras pacta más cargos y enchufados a costa de la nómina pública. Una burla al pueblo valenciano que es como siempre quien paga el festival. Algo que le trae al fresco a la tropa botánica. Sobran circunloquios y monsergas. La clave ha sido colocar a todos. Que Podemos se da un castañazo de tomo y lomo en las urnas. Sin problemas. Dalmau vicepresidente y otra Conselleria mas de regalo para podemitas bolivarianos y comunistas antisistema no fueran a enfadarse y Puig se quedara bailando en el alero. Que la candidata de Compromis a la alcaldía de Elche pierde la mitad de los concejales que tenía antes de las elecciones. No pasa nada. Se le hace consellera de Agricultura aunque no tenga ni idea del asunto. Que el conseller Climent y su equipo han sido un desastre para la economía valenciana, una fuente de conflictos con los diversos sectores y unos reconocidos matainversores. Es igual. Siguen en la pomada. Que lo de Marzà no tiene nombre por su gestión sectaria. Como si truena. Oltra lo confirma otra vez en el nuevo Consell, que hay que alimentar el alma catalanista de la coalición y además ponerle la proa definitiva a la educación concertada. Pues hala, más madera y, claro, el PSPV tragando sin remedio por la cuenta que le trae. Por eso a ver si algunos se dejan ya de vender cabras. La más gorda, tildar a Puig de «moderado». ¿Moderado cuando le organizó a Puigdemont un recibimiento en el Palau que ni Franco a Eisenhower? ¿Moderado por no chistar cada vez que sus socios exhiben la pata extremista? ¿Moderado cuando él mismo no se priva de insultar a la oposición en Les Corts? Moderado ¿de que? En suma, que este tripartito tiene visos de terminar como el rosario de la aurora. De entrada, Oltra y Dalmau estrenándose a grito pelado y es solo el principio. La chispa puede saltar en cualquier momento. Por ejemplo, si mañana lunes Gabriela Bravo fuera nombrada portavoz del Consell. Vaya entonces la que se iba a liar.