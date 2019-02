Dormir está sobrevalorado. La política, también. Ojalá una siesta que durara toda la campaña electoral y despertarse del sueño con el resultado de las urnas ya dirimido. Este milagro no ocurrirá. La vida raramente imita a la ficción. En los libros, en las series y en las películas se solucionan los conflictos con épica o amor, algo que raramente ocurre en la realidad donde la verdad casi siempre es decepcionante. Ante la que se avecina, habrá que buscar refugio. No se trata de huir, sino de resguardarse, de esquivar la impostura y de mantenerse alejados de estadios, plazas de toros y palacios de congresos, lugares proclives a ser ocupados por los que dicen ser nuestros líderes políticos. ¿Dónde ir? A mano tenemos las academias de la calle que, según Claudio Magris, son los cafés y los bares. En ellos, escribe el ensayista italiano en 'Microcosmos', no es posible predicar ni dar mítines ni clase y no se enseña nada pero se aprende la sociabilidad y el desencanto. Nos vemos en los bares.