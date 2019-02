Aceptar un mediador rebasaba cualquier límite. La ley, la razón, el sentido común y la dignidad nacional. Vejación absoluta. Nada vale que el Gobierno haya tirado marcha atrás ante la enorme repercusión del asunto. Se le ha visto el plumero. Sánchez ha traicionado su deber de lealtad a España. Por eso hay que actuar de modo acorde a la gravedad del hecho. Moción de censura inmediata con un candidato pactado -ajeno a intereses de partido- que a continuación convoque elecciones generales. No sirve aducir que fallan los números para dejar de impulsar esa iniciativa. Tras lo que está sucediendo urge recuperar el protagonismo de la institución parlamentaria y de los cauces constitucionales que Sánchez ha humillado por conveniencia propia. Es lo que importa. También que todos se retraten a las claras. Para que la moción triunfara necesitaría desde luego la rebelión patriótica de aquellos diputados socialistas que estén hartos de aguantar tanto dislate. Reacción que no va a producirse a pesar de las palabras de algunos dirigentes del PSOE porque en el momento de la verdad siempre se rajan. Queda en consecuencia mucho por ver. Esto no se ha acabado. Sánchez está dispuesto a lo que sea para continuar en Moncloa. Indultará a los golpistas. Establecerá de facto un régimen de bilateralidad con Cataluña como si se tratara de armonizar soberanías distintas. Intentará incluso gobernar con ellos la próxima legislatura si tiene la menor posibilidad al efecto. Es su hoja de ruta y no va a alterarla aunque hoy la calle proteste en masa. Le da igual. Carece de escrúpulos. Miente a destajo. Su soberbia, ambición y cinismo son un auténtico peligro. Ademas, no tiene ya legitimidad de ejercicio. La ha perdido haciéndole trampas a la nación en un asunto que afecta a la cohesión del Estado y a la unidad patria. La prueba es evidente. Ocultó a la opinión pública el contenido del pliego que Torra le entregó el 21 de diciembre en Barcelona. Negó incluso que ese documento existía. La Generalitat lo ha desvelado poniendo en evidencia el doble juego de Sánchez. Ningún presidente fiel al sentido del honor que impone el cargo hubiera tomado jamás entre sus manos semejante bazofia y menos todavía considerarla como referente de una negociación bajo cuerda. Para colmo, Sánchez ha vuelto a demostrar su desvergüenza al intentar revestir de normalidad la figura del mediador llamándole «relator» como vía de disimulo a ver si colaba. Que ahora pretenda salirse del enredo aduciendo su negativa a hablar sobre autodeterminación es de nuevo una patraña. Conocía esa exigencia y estaba dispuesto a abordarla en compadreo secreto. Insólito también que Ximo Puig afirmase que la mediación le parecía oportuna. En definitiva, basta de engaños. La reculada de Sánchez carece de crédito. Un repliegue momentáneo. Así pues, es preciso democráticamente echarlo cuanto antes. Cuestión de principios. España no se vende.