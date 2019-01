Las relaciones con los vecinos en ocasiones no transitan por los caminos de la dulzura. El microcosmos de las pequeñas mezquindades se instala frente a cada puerta. El repertorio se abre ante nuestra mirada y los patrones se repiten en casi todos los edificios. El rarito, el que se ducha poco y anega de olor a cuco la escalera, el que se emperifolla demasiado e inunda de perfume la caja del ascensor porque es sábado sabadete y el tipo pretende triunfar, el que da mucho por saco de puro pelma cuando las tristes reuniones de vecinos, el que nunca saluda... Huyo de las querellas que estallan en ese cemento compartido. Estoy de acuerdo con las decisiones que adoptan, no por nada, sino por acabar pronto con el marrón. Y, sobre todo, cuando los vecinos me abordan uno a uno, jamás se me ocurre llevarles la contraria. El «sí» es mi bandera. La vida es demasiado corta como para desgastarla en pleitos de lindes, de humedades pespunteando los muros, de goteras indecentes humedeciendo seseras volcánicas. Pero nuestras existencias molientes, vulgares, a veces se ven salpicadas por estas cuitas lamentables y nos embarcan en aventuras engorrosas que tratamos de solucionar. Comprueba uno con cierta tristeza que ni siquiera las estrellas de rock se libran de estas fatigas. Jimmy Page, fundador de Led Zeppelin, a estas alturas un tipo con aire de venerable abuelete, mantuvo bronca constante durante cinco años con Robbie Williams, ídolo de esa juventud amante de la música chicle. Un lustro de trifulcas por una piscina. Qué asco de celebridades. Tantos dineros y tanto glamur y tanta rebeldía y tanto alarido sobre el escenario y tanto contonearse frente a los fotógrafos para eso, para tirarse de los moños por una piscina. Una estrella de verdad se compra otra mansión y punto. Al menos a Elvis no le tosía nadie.