QUE NO SE VEAN

Consultados los expertos habituales, resulta que el secreto para que las parejas duren es no verse demasiado. O sea, tener una vida aparte. Paradójicamente, la gente se junta para no estar juntos. A los partidos que integran el Consell les pasa algo similar. Están hartos de sus compañeros de viaje, pero no les queda otra que seguir viajando juntos. Les vendrá bien el mes de agosto. Si es que llegan, se preguntan entre ellos, pero bueno, llegarán.

Tendrán ese mes de asueto para ver si son capaces de cerrar las heridas, pero ahora mismo no tienen pinta de estar cosiéndolas. La primera reunión seria para negociar el nuevo Consell vivió algunos episodios interesantes. Zarpazos. Conatos de agresión verbal. Como cuando un reputado miembro de Compromís, Pasqual Mollà, le recordó a sus colegas lo poquito que gustó en la coalición el adelanto electoral. Hay que pararse a pensar que la reunión se celebró un mes después de esas elecciones, las de abril, y recién pasadas las locales. Sin embargo, Compromís aún sangra por esa herida.

Los socialistas miran con condescendencia la situación, porque han ganado, pero tampoco son felices con su pareja, o parejas, que ahora se suma Podemos. La falta de entendimiento casi ha provocado que en el Ayuntamiento de Paterna, uno de los feudos sentimentales de la coalición (algunos de sus líderes proceden de esa zona), salte por los aires. Compromís casi se ha volatilizado a cuenta de su posición respecto a un complejo de ocio. Eso también se comentó durante la negociación. Zarpazos. A todo esto, ni los socialistas ni los nacionalistas logran pillarle el punto a los podemistas, que en teoría han heredado la posición de EU. A los podemistas no hay quien les entienda, según sus socios. Unas veces piden A y otras B. Quizá porque no sepan lo que quieran. O quizá porque unos quieren A y otros B.

Respecto a los morados, también hay reproches pendientes de hacerse y que aparecen a la mínima ocasión. Su negativa a formar parte del primer Consell del Botánico y de actuar al margen sigue siendo motivo de resquemor entre los que serán sus socios. Cuantos más se ven unos y otros, menos se fían. La complicidad va muy justa, en la reserva del depósito. Cuanto más hablan entre ellos, menos se entienden. Necesitan pasar las vacaciones separados. Darse un tiempo. Pero que no se preocupen. El deseo de gestionar es más poderoso que el deseo de perderse de vista unos a otros.