Vayan a la Feria del libro, por favor La racionalidad no es un hecho paradigmático del ser humano sino una aspiración nunca del todo realizada VICENTE GARRIDO Viernes, 26 abril 2019, 07:59

Como si fuera el escudo de energía que la nave 'Enterprise' activaba ante el ataque de fuerzas hostiles en la serie 'Star-Treck', la quincena de la Feria del libro viene a salvarnos de tanto discurso precocinado propio de la campaña electoral. Comprendo que los mítines y los eslóganes y las frases repetidas como mantras son el alimento de los mensajes de los partidos políticos para llevarse el mayor trozo del pastel del electorado, pero si nos fijamos en la calidad intelectual y en la reflexión que suscitan, lo contrario al discurso público adormecedor del pensamiento es un buen libro. Si en alguna ocasión un candidato se dirigiera a los electores y les pidiera leer más, o bien que afirmara que haría todo lo posible, caso de llegar al poder, para que todos leyéramos más, no sé cual sería el resultado. ¿Se sentiría insultada la gente? ¿Verían tal petición como una frivolidad? ¿Tendría esto algún reflejo en las encuestas?

Bien sabemos que la lectura, la persona 'leída', es un guardamiedos frente al adoctrinamiento y proselitismo de plaza de toros. No estoy hablando de títulos académicos, sino de esa noble capacidad que desarrollamos cuando obligamos a nuestro cerebro a serpentear por las ideas y emociones que suscita un escritor. Incluso en las novelas de Agatha Christie -el paradigma de la literatura de 'evasión- nos vemos obligados a preguntarnos si los personajes no tienen secretos inconfesables que explican su proceder; si en su forma de enfrentarse al conflicto no hay una interpretación de las cosas que tergiversa el sentido habitual de lo que amamos y valoramos. Cada vez que intentamos comprender a un personaje dentro de un problema humano significativo avanzamos en nuestra propia humanidad.

Las casetas de la Feria de libro ofrecen un millón de posibilidades para atrapar los distintos significados de las acciones que conforman nuestra realidad; la lectura no solo nos ayuda a discernir el trigo de la paja de los mercaderes del voto, sino que nos ayuda a dominar nuestros propios demonios. Todos somos seres 'sesgados' en nuestras opiniones y actitudes. Todos tenemos juicios a priori que activan nuestras emociones ante las cosas que vemos. La racionalidad no es un hecho paradigmático del ser humano, sino una aspiración nunca del todo realizada. El político está obligado a la reducción y el simplismo, el sistema está montado de esta manera. Las televisiones quieren espectáculo.

Comprendo que múltiples debates sobre los diferentes temas que conforman un programa de gobierno acabarían por cansar al espectador, el medio exige dinamismo. Sin embargo, frente al libro regresamos de forma regular, somos leales y pacientes porque nos hemos comprometido con la historia que se nos cuenta, ya sea en forma de novela, ensayo o poesía. Vayan a la Feria del libro, levanten sus escudos ante el fuego de pirotecnia.