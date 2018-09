Vaya tropa

Resulta patética la escena del político revisando el currículum hinchado, ocultando la tesis doctoral fraudulenta o sufriendo por el maldito máster regalado por la cara. Y lo que es peor, las chapuzas se compensan unas con otras dando como resultado una componenda que causa una atmósfera irrespirable. Pedro Sánchez no duraba una semana en el cargo si hubiera una oposición sin ataduras y sin muertos en la trastienda, pero tras el inicial órdago de Rivera daba tristeza ver cómo este se dedicaba a cambiar su currículum mientras Casado pasaba de puntillas por el asunto. Claro, ¿cómo vas a sacar pecho si estás pendiente de que el Tribunal Supremo te investigue? ¿Cómo vas a hincarle el diente a la cutre tesis de Pedro Sánchez si te han regalado un máster exprés con cuatro trabajitos impresentables?

Globos sonda irresponsables, dos ministros cesados por irregularidades y una tesis basura es el gran resultado de los cien primeros días del Gobierno sanchista de diseño. La demostración de inmadurez y la falta de preparación para la gestión pública del Ejecutivo deberían asustar a cualquiera que conozca las dificultades para dirigir un entramado burocrático complejo como es la Administración Pública. Lo preocupante no es tanto que Pedro Sánchez no sepa cuantificar en televisión las cifras de su propia política económica, lo malo no es solo que carezca de criterio o lo cambie dos veces en una misma semana, lo que da miedo de verdad es que detrás de esa inconsistencia se atisba una ética difusa y oportunista, una quiebra moral al servicio único de la conservación del poder. Un día pretendo subir los impuestos a la banca pero mañana digo que no y al otro suelto la liebre de la reforma constitucional por si cuela. No hay un Ejecutivo, lo que tenemos es un Gobierno de ocurrencias y rectificaciones.